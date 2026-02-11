11 Fevral 2026
“Komo” İtaliya Kubokunun yarımfinalında “Napoli”ni penaltilərdə məğlub edib

11 Fevral 2026 02:26
İtaliya Kubokunun dörddəbir final mərhələsinin “Napoli” və “Komo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Neapoldakı “Dieqo Armando Maradona” stadionunda baş tutub. Əsas və əlavə vaxt 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib. Matç qonaqların penalti seriyasında qələbəsi (6:7) ilə başa çatıb.

“Komo”nun yarımmüdafiəçisi Martin Baturina ilk qolu 39-cu dəqiqədə vurub. “Napoli”nin yarımmüdafiəçisi Antonio Verqara 47-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Qonaqlar penalti seriyasında üstün olublar.

Beləliklə, “Komo” turnirin yarımfinalına yüksəlib.

İtaliya Kubokunun hazırkı sahibi “Bolonya”dır.

