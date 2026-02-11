“Komo” İtaliya Kubokunun yarımfinalında “Napoli”ni penaltilərdə məğlub edib

İtaliya Kubokunun dörddəbir final mərhələsinin “Napoli” və “Komo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun Neapoldakı “Dieqo Armando Maradona” stadionunda baş tutub. Əsas və əlavə vaxt 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib. Matç qonaqların penalti seriyasında qələbəsi (6:7) ilə başa çatıb.
“Komo”nun yarımmüdafiəçisi Martin Baturina ilk qolu 39-cu dəqiqədə vurub. “Napoli”nin yarımmüdafiəçisi Antonio Verqara 47-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Qonaqlar penalti seriyasında üstün olublar.
Beləliklə, “Komo” turnirin yarımfinalına yüksəlib.
İtaliya Kubokunun hazırkı sahibi “Bolonya”dır.