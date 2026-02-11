Premyer Liqa: “Mançester Yunayted” səfərdə məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 26-cı turunun “Vest Hem” və “Mançester Yunayted” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:1 hesabı ilə bitib.
Tomas Souçek 50-ci dəqiqədə londonluları irəli çıxarıb. Benjamin Şeşko 90+6-cı dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub.
Bu oyundan sonra “Vest Hem” İngiltərənin yüksək liqasının turnir cədvəlində 24 xalla 18-ci, “Mançester Yunayted” isə 45 xalla dördüncü yerdədir.
01:50
İngiltərə Premyer Liqasının 26-cı turunun “Nyukasl Yunayted” və “Tottenhem Hotspur" komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
“Sağsağanlar” oyunu 2:1 hesabı ilə qazanıblar. Matç Londondakı “Tottenhem Hotspur” stadionunda baş tutub.
45+5-ci dəqiqədə Malik Tşau hesabı açaraq qonaqlara irəli çıxarıb. 64-cü dəqiqədə Arçi Qrey bərabərlik qolunu vurub. 68-ci dəqiqədə Ceykob Remzi qonaqların ikinci qoluna imza atıb.
Bu oyundan sonra “Tottenhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 29 xalla 16-cıdır, “Nyukasl Yunayted” isə 36 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Turun digər oyununda da qonaqlar qalib gəliblər. “Bornmut” “Everton"dan üstün olub - 2:1.
“Çelsi” və “Lids Yunayted" isə sülhlə ayrılıblar - 2:2.