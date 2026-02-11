Fabrizio Romano Qvardiolanın “Mançester Siti”dən ayrılma ehtimalı barədə danışıb

İnsayder Fabrizio Romano Pep Qvardiolanın “Mançester Siti”dən mümkün ayrılması xəbərinə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl ispan mütəxəssisin bu yay komandadan ayrılmağı planlaşdırdığı bildirilirdi.
“Mənim məlumatıma görə, Qvardiolanın bu yay “Mançester Siti”dən ayrılma ehtimalı var. Bu, əlaqəli şəxslərin fikridir. Amma bu, son qərar deyil. Hələlik açıqlanmayıb. Bu mərhələdə zəmanət verilmir. Yalnız fevral ayıdır, hələ tezdir, ona görə də nə olacağını görəcəyik.
Düşünürəm ki, Premyer Liqa və Çempionlar Liqası mövsümünün nəticələri Pepin necə reaksiya verəcəyini göstərəcək. “Mançester Siti” mövsümün sonunda Pepin ayrılmaq qərarına gələcəyi təqdirdə potensial namizədlərə baxır, çünki onlar bunun mümkün olduğunu bilirlər”, - Romano YouTube kanalındakı paylaşımda bildirib.