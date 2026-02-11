11 Fevral 2026
AZ

Fabrizio Romano Qvardiolanın “Mançester Siti”dən ayrılma ehtimalı barədə danışıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Fevral 2026 01:14
120
Fabrizio Romano Qvardiolanın “Mançester Siti”dən ayrılma ehtimalı barədə danışıb

İnsayder Fabrizio Romano Pep Qvardiolanın “Mançester Siti”dən mümkün ayrılması xəbərinə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl ispan mütəxəssisin bu yay komandadan ayrılmağı planlaşdırdığı bildirilirdi.

“Mənim məlumatıma görə, Qvardiolanın bu yay “Mançester Siti”dən ayrılma ehtimalı var. Bu, əlaqəli şəxslərin fikridir. Amma bu, son qərar deyil. Hələlik açıqlanmayıb. Bu mərhələdə zəmanət verilmir. Yalnız fevral ayıdır, hələ tezdir, ona görə də nə olacağını görəcəyik.

Düşünürəm ki, Premyer Liqa və Çempionlar Liqası mövsümünün nəticələri Pepin necə reaksiya verəcəyini göstərəcək. “Mançester Siti” mövsümün sonunda Pepin ayrılmaq qərarına gələcəyi təqdirdə potensial namizədlərə baxır, çünki onlar bunun mümkün olduğunu bilirlər”, - Romano YouTube kanalındakı paylaşımda bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ter Ştegen zədələnəndən sonra “Jirona” yeni qapıçı transfer edib
00:35
Dünya futbolu

Ter Ştegen zədələnəndən sonra “Jirona” yeni qapıçı transfer edib

30 yaşlı qapıçı əvvəllər “Selta Viqo” və “Marsel”də oynayıb
Dennis Berqkamp: “İndi ideal hücumçular Keyn və Levandovskidir”
00:16
Dünya futbolu

Dennis Berqkamp: “İndi ideal hücumçular Keyn və Levandovskidir”

Niderlandlı oyunçu Benzemanı da xüsusi qeyd edib
“Portu” hücumçusu Samuel Agexovanın zədələndiyini bildirib
10 Fevral 23:45
Dünya futbolu

“Portu” hücumçusu Samuel Agexovanın zədələndiyini bildirib

Samuelin “Portu” ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir
“Mançester Yunayted” Maquayra müqaviləni uzatmağı təklif edəcək
10 Fevral 23:30
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Maquayra müqaviləni uzatmağı təklif edəcək

Harri 2018/2019 mövsümündən bəri “Mançester Yunayted”də çıxış edir
Arne Slot: “Karyeramın ən çətin mövsümüdür”
10 Fevral 22:43
Dünya futbolu

Arne Slot: “Karyeramın ən çətin mövsümüdür”

“Liverpul” Premyer Liqanın turnir cədvəlində 39 xalla altıncı yerdədir
“Əl-İttihad” Salahın agenti ilə danışıqlar aparır
10 Fevral 21:42
Dünya futbolu

“Əl-İttihad” Salahın agenti ilə danışıqlar aparır

Salahın “Liverpul”la müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb