11 Fevral 2026
AZ

“Frayburq” penaltilərdə “Herta”nı məğlub edərək Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib

11 Fevral 2026 02:56
“Herta” və “Frayburq” arasında keçirilən görüş Almaniya Kubokunda üçüncü dörddəbir final olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bundan əvvəl “Ştutqart” (“Holşteyn”i 3:0 hesabı ilə məğlub edib) və “Bayer” (“Sankt-Pauli”ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib) yarımfinala vəsiqə qazanıblar.

Oyunun əsas vaxtı qolsuz başa çatıb. Əlavə vaxtda, 96-cı dəqiqədə Yuito Sudzuki “Frayburq”u irəli çıxarıb. 104-cü dəqiqədə Fabian Reze cavab qolunu vurub – 1:1. Komandalar qalibi penaltilərlə müəyyənləşdirməli olublar. “Frayburq” daha dəqiq olub – 5:4.

