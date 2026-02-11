“Frayburq” penaltilərdə “Herta”nı məğlub edərək Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib

“Herta” və “Frayburq” arasında keçirilən görüş Almaniya Kubokunda üçüncü dörddəbir final olub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bundan əvvəl “Ştutqart” (“Holşteyn”i 3:0 hesabı ilə məğlub edib) və “Bayer” (“Sankt-Pauli”ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib) yarımfinala vəsiqə qazanıblar.
Oyunun əsas vaxtı qolsuz başa çatıb. Əlavə vaxtda, 96-cı dəqiqədə Yuito Sudzuki “Frayburq”u irəli çıxarıb. 104-cü dəqiqədə Fabian Reze cavab qolunu vurub – 1:1. Komandalar qalibi penaltilərlə müəyyənləşdirməli olublar. “Frayburq” daha dəqiq olub – 5:4.