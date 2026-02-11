11 Fevral 2026
AZ

“Milan” Santyaqo Ximenesin yerinə “Arsenal”ın hücumçusunu gətirmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Fevral 2026 04:11
289
“Milan” Santyaqo Ximenesin yerinə “Arsenal”ın hücumçusunu gətirmək istəyir

“Arsenal”ın hücumçusu Qabriel Jezus “Milan”ın diqqət mərkəzindədir.

İdman.Biz-in “Tuttosport”a istinadən məlumatına görə, hücumçu Santyaqo Ximenesin klubdan ayrılacağı gözlənildiyi üçün “rossonerilər” bu yay hücumlarını gücləndirməyə çalışırlar.

Mənbənin məlumatına görə, braziliyalı futbolçu İtaliya klubunun transfer siyahısındakı əsas namizədlərdən biridir.

Bu mövsüm Jezus bütün yarışlarda 16 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 20 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnsayder “Mançester Siti”də Qvardiolanı əvəz edəcək məşqçinin adını çəkib
05:13
Dünya futbolu

İnsayder “Mançester Siti”də Qvardiolanı əvəz edəcək məşqçinin adını çəkib

Daha əvvəl Qvardiolanın mövsümün sonunda “Siti”də karyerasını bitirməyi düşündüyü bildirilirdi
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Frayburq” penaltilərdə “Herta”nı məğlub edərək Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib
02:56
Dünya futbolu

“Frayburq” penaltilərdə “Herta”nı məğlub edərək Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib

Almaniya Kubokunda üçüncü yarımfinalçı məlum olub
“Komo” İtaliya Kubokunun yarımfinalında “Napoli”ni penaltilərdə məğlub edib
02:26
Dünya futbolu

“Komo” İtaliya Kubokunun yarımfinalında “Napoli”ni penaltilərdə məğlub edib

“Komo” turnirin yarımfinalına yüksəlib
Premyer Liqa: “Mançester Yunayted” səfərdə məğlubiyyətdən qurtarıb
02:18
Dünya futbolu

Premyer Liqa: “Mançester Yunayted” səfərdə məğlubiyyətdən qurtarıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Mançester Yunayted” 45 xalla dördüncü yerdədir
“Bavariya"nın idman direktoru: “Keynlə müqavilənin uzadılmasını fəal şəkildə müzakirə edirik”
01:33
Dünya futbolu

“Bavariya"nın idman direktoru: “Keynlə müqavilənin uzadılmasını fəal şəkildə müzakirə edirik”

Bu mövsüm Keyn “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 35 oyunda 38 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb