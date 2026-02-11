“Milan” Santyaqo Ximenesin yerinə “Arsenal”ın hücumçusunu gətirmək istəyir

“Arsenal”ın hücumçusu Qabriel Jezus “Milan”ın diqqət mərkəzindədir.
İdman.Biz-in “Tuttosport”a istinadən məlumatına görə, hücumçu Santyaqo Ximenesin klubdan ayrılacağı gözlənildiyi üçün “rossonerilər” bu yay hücumlarını gücləndirməyə çalışırlar.
Mənbənin məlumatına görə, braziliyalı futbolçu İtaliya klubunun transfer siyahısındakı əsas namizədlərdən biridir.
Bu mövsüm Jezus bütün yarışlarda 16 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 20 milyon avrodur.