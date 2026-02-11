“Mançester Siti”nin iki futbolçusu “Everton”a keçə bilər

“Everton” cari mövsüm bitdikdən sonra “Mançester Siti” oyunçuları Con Stounz və Cek Qrilişi transfer etməyi nəzərdən keçirəcək.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadla xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, liverpullular Qrilişi icarə müddəti bitdikdən sonra saxlamaq istəyir. Lakin klub cinah oyunçusunun 50 milyon funt sterlinq (57,5 milyon avro) tələb olunan qiymətindən narazıdır. “Everton”, çox güman ki, “Siti” klubu ilə müqaviləsini yenidən müzakirə etməyə diqqət yetirəcək.
Qeyd olunur ki, Liverpul klubu Stounzu “Mançester Siti” ilə müqaviləsi bu yay başa çatdığı üçün pulsuz transfer edə bilər. Lakin “Everton” 31 yaşlı müdafiəçinin zədə tarixçəsi ilə bağlı narahatlıq keçirir.