İnsayder “Mançester Siti”də Qvardiolanı əvəz edəcək məşqçinin adını çəkib

İnsayder Fabrizio Romano, ispaniyalı baş məşqçi Xosep Qvardiola klubdan gedəcəyi təqdirdə gələn yay “Mançester Siti”də kimin çalışacağını açıqlayıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, daha əvvəl mütəxəssisin mövsümün sonunda “Siti”də karyerasını bitirməyi düşündüyü bildirilirdi.
“Mançester Siti” və baş məşqçi vəzifəsinə gəldikdə, mən hələ də Enzo Mareskanın adını çəkirəm. O, azaddır. Əlbəttə ki, mövsümün sonu haqqında danışıram. Ümumilikdə, Enzo Mareska “Mançester Siti”nin uzun müddətdir nəzərdən keçirdiyi namizəddir.
Pep Qvardiola gənc və istedadlı məşqçi kimi Enzo Mareskanın böyük fanatıdır. O, Sitidə çalışıb və komandanı tanıyır, Premyer Liqa təcrübəsi var və “Mançester Siti” və “Çelsi” ilə kuboklar qazanıb. Buna görə də “Siti” onun vəziyyətindən yaxşı xəbərdardır”, - Romano YouTube kanalındakı paylaşımda bildirib.