Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es

“Real Madrid” oyunçuları baş məşqçi Alvaro Arbeloanın verdiyi qərarları şübhə altına alırlar.
İdman.Biz Sport.es-ə istinadən xəbər verir ki, vəziyyət Xabi Alonsonun rəhbərliyi altında və Karlo Ançelottinin klubdakı son mövsümündə baş verənlərə bənzəyir.
Mənbənin məlumatına görə, Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir.
Vurğulanır ki, ispan məşqçi şəxsi təcrübəsindən “Los Blancos” oyunçularının istifadə etdiyi metodları başa düşür və onun taktiki qərarlarına şübhə ilə yanaşır. “Real Madrid” oyunçuları müəyyən qərarlarla razılaşmadıqlarını bildirsələr də, bunu gizli saxlayıblar.
Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib.