“Liverpul” Krupi ilə maraqlanır, “Bornmut” onu 90 milyon avroya sata bilər

“Liverpul” “Bornmut”un 19 yaşlı hücumçusu Eli Krupini izləyir. Krupi “qırmızılar”ın yay transfer hədəfinə çevrilə bilər.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, “albalılar” fransız hücumçunu 70-80 milyon funt sterlinqə (80,5-90,5 milyon avro) sata biləcəklərinə inanırlar. “Qırmızılar”dan başqa, Krupi ilə “Çelsi”, “Pari Sen-Jermen” və “Real Madrid” də maraqlanır.
Hücumçu 2025-ci ilin fevral ayından “Bornmut”un oyunçusudur. Bu mövsüm Krupi bütün yarışlarda 22 oyunda meydana çıxıb və səkkiz qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, hücumçunun bazar dəyəri 22 milyon avrodur.