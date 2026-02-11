11 Fevral 2026
“Liverpul” Krupi ilə maraqlanır, “Bornmut” onu 90 milyon avroya sata bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Fevral 2026 09:12
71
“Liverpul” “Bornmut”un 19 yaşlı hücumçusu Eli Krupini izləyir. Krupi “qırmızılar”ın yay transfer hədəfinə çevrilə bilər.

İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, “albalılar” fransız hücumçunu 70-80 milyon funt sterlinqə (80,5-90,5 milyon avro) sata biləcəklərinə inanırlar. “Qırmızılar”dan başqa, Krupi ilə “Çelsi”, “Pari Sen-Jermen” və “Real Madrid” də maraqlanır.

Hücumçu 2025-ci ilin fevral ayından “Bornmut”un oyunçusudur. Bu mövsüm Krupi bütün yarışlarda 22 oyunda meydana çıxıb və səkkiz qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, hücumçunun bazar dəyəri 22 milyon avrodur.

