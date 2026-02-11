11 Fevral 2026
AZ

“Qarabağ” dünya reytinqində mövqeyini gücləndirdi

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 09:24
46
“Qarabağ” dünya reytinqində mövqeyini gücləndirdi

“Qarabağ” futbol klubu beynəlxalq reytinqdə irəliləyiş əldə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı son siyahıya əsasən, “köhlən atlar” 200 xalla 60-cı pilləyə yüksəlib.

Azərbaycanı təmsil edən digər klublardan “Sabah” 96 xalla 224-cü yerdən 211-ci sıraya qalxıb.

“Zirə” 63 xalla 389-cu mövqedən 418-ci yerə enib, “Araz-Naxçıvan” isə 59 xalla 456-cı pillədən 468-ə geriləyib.

Ümumilikdə 502 klubun yer aldığı reytinqdə Fransanın PSJ komandası 595 xalla lider mövqedə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” Krupi ilə maraqlanır, “Bornmut” onu 90 milyon avroya sata bilər
09:12
Dünya futbolu

“Liverpul” Krupi ilə maraqlanır, “Bornmut” onu 90 milyon avroya sata bilər

Hücumçu 2025-ci ilin fevral ayından “Bornmut”un oyunçusudur
Bellingem bud zədəsi səbəbindən iki aya qədər oynaya bilməyəcək
08:17
Dünya futbolu

Bellingem bud zədəsi səbəbindən iki aya qədər oynaya bilməyəcək

Bu mövsüm Bellingem bütün yarışlarda 28 oyun keçirib
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es
07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib
“Mançester Siti”nin iki futbolçusu “Everton”a keçə bilər
06:14
Dünya futbolu

“Mançester Siti”nin iki futbolçusu “Everton”a keçə bilər

Klub Qrilişi icarə müddəti bitdikdən sonra saxlamaq istəyir
İnsayder “Mançester Siti”də Qvardiolanı əvəz edəcək məşqçinin adını çəkib
05:13
Dünya futbolu

İnsayder “Mançester Siti”də Qvardiolanı əvəz edəcək məşqçinin adını çəkib

Daha əvvəl Qvardiolanın mövsümün sonunda “Siti”də karyerasını bitirməyi düşündüyü bildirilirdi
“Milan” Santyaqo Ximenesin yerinə “Arsenal”ın hücumçusunu gətirmək istəyir
04:11
Dünya futbolu

“Milan” Santyaqo Ximenesin yerinə “Arsenal”ın hücumçusunu gətirmək istəyir

Bu mövsüm Jezus bütün yarışlarda 16 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb