Qvardiola Holandın eniş yaşamasına münasibət bildirib

“Mançester Siti” klubunun baş məşqçisi Pep Qvardiola hücumçu Erlinq Holandın son vaxtlar diqqət çəkən idman forması ilə bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “City Report”a açıqlama verən Qvardiola bildirib ki, Holandın əsas problemi öz statistikası və özündən gözləntilərlə mübarizə aparmasıdır.
“İllərlə bu səviyyədə qalmaq çox çətindir. Bu, onun üçün ciddi çağırışdır. Səndən mövsüm ərzində beş qol gözləniləndə planı yüksəltmək daha asandır. Amma Erlinq dörd-beş oyunda qol vurmayan kimi hər tərəfdən dərhal, "nə baş verdi" sualları səslənir”, - deyə mütəxəssis vurğulayıb.
Qeyd edək ki, norveçli futbolçu son vaxtlar adət edildiyi kimi tez-tez fərqlənmir və bu müzakirələrə səbəb olur.