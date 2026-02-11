11 Fevral 2026
AZ

Qvardiola Holandın eniş yaşamasına münasibət bildirib

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 09:36
96
Qvardiola Holandın eniş yaşamasına münasibət bildirib

“Mançester Siti” klubunun baş məşqçisi Pep Qvardiola hücumçu Erlinq Holandın son vaxtlar diqqət çəkən idman forması ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “City Report”a açıqlama verən Qvardiola bildirib ki, Holandın əsas problemi öz statistikası və özündən gözləntilərlə mübarizə aparmasıdır.

“İllərlə bu səviyyədə qalmaq çox çətindir. Bu, onun üçün ciddi çağırışdır. Səndən mövsüm ərzində beş qol gözləniləndə planı yüksəltmək daha asandır. Amma Erlinq dörd-beş oyunda qol vurmayan kimi hər tərəfdən dərhal, "nə baş verdi" sualları səslənir”, - deyə mütəxəssis vurğulayıb.

Qeyd edək ki, norveçli futbolçu son vaxtlar adət edildiyi kimi tez-tez fərqlənmir və bu müzakirələrə səbəb olur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Gücüm və istəyim olduqca meydanda olacağam” - Ruslan Poladovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11:00
Futbol

“Gücüm və istəyim olduqca meydanda olacağam” - Ruslan Poladovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Sumqayıtdan olan “Azərbaycanın Miurası” futbol sevgisinin yaşın fövqündə dayandığını bildirib
Azərbaycan Premyer Liqasında 20-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular
10:43
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 20-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular

Dörd oyunçu cəza səbəbindən 20-ci turda meydana çıxmayacaq
Qərar matçın taleyini dəyişdi, məşqçi futbolçusunu günahlandırdı
10:31
Futbol

Qərar matçın taleyini dəyişdi, məşqçi futbolçusunu günahlandırdı

“Çelsi”nin çalışdırıcısı buraxılan səhvlərin qələbəyə mane olduğunu dedi
“Qarabağ” dünya reytinqində mövqeyini gücləndirdi
09:24
Futbol

“Qarabağ” dünya reytinqində mövqeyini gücləndirdi

IFFHS siyahısında Ağdam klubu doqquz pillə irəli çıxdı
“Liverpul” Krupi ilə maraqlanır, “Bornmut” onu 90 milyon avroya sata bilər
09:12
Dünya futbolu

“Liverpul” Krupi ilə maraqlanır, “Bornmut” onu 90 milyon avroya sata bilər

Hücumçu 2025-ci ilin fevral ayından “Bornmut”un oyunçusudur
Bellingem bud zədəsi səbəbindən iki aya qədər oynaya bilməyəcək
08:17
Dünya futbolu

Bellingem bud zədəsi səbəbindən iki aya qədər oynaya bilməyəcək

Bu mövsüm Bellingem bütün yarışlarda 28 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb