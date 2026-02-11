11 Fevral 2026
Dennis Berqkamp: “İndi ideal hücumçular Keyn və Levandovskidir”

11 Fevral 2026 00:16
Dennis Berqkamp: “İndi ideal hücumçular Keyn və Levandovskidir”

“Arsenal”ın keçmiş hücumçusu Dennis Berqkamp müasir hücumçulardan hansını ideal hesab etdiyini deyib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, niderlandlı oyunçu karyerasını 2006-cı ildə bitirib.

“İndi ideal hücumçular - öz dövründəki Marko van Basten kimi - Harri Keyn və Robert Levandovskidir. Levandovski hər şeyin həmişə yolunda getmədiyi bir yaşdadır, amma bu ikisi fenomenal idi.

Kərim Benzema isə - mən onun hərəkətlərindən gənc hücumçulara dərs demək üçün bir model kimi istifadə etmişəm. Bu, inanılmaz idi. Gənclər komandalarında birlikdə çalışdığım hücumçulara bunu aşılamağa çalışdım, çünki onun qaçışları inanılmaz idi”, “The Overlap” Berqkampın sözlərini sitat gətirir.

