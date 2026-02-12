Serjio Konseysao “Marsel”i çalışdıra bilər - Footmercato

Hazırda Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-İttihad" klubunda çalışan portuqaliyalı məşqçi Serjio Konseysao karyerasını “Marsel”də davam etdirə bilər.
İdman.Biz bu barədə Footmercato-ya istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, Provans klubunun rəhbərliyi “Renn”in eks-məşqçisi Həbib Beyeni eyni vəzifəyə əsas namizəd hesab edir, lakin Konseysao da cəlbedicidir. Klub hələlik mümkün əməkdaşlıqla bağlı portuqaliyalı məşqçi ilə əlaqə saxlamayıb. “Marsel”i daha əvvəl Roberto De Zerbi çalışdırıb.
Konseysaonun tərcümeyi-halında həmçinin “Portu”, “Milan” və digər klublar da yer alır. Məşqçilik karyerası ərzində o, üç Portuqaliya çempionluğu, dörd Portuqaliya Kuboku və üç Superkubok qazanıb. O, həmçinin Portuqaliya Liqa Kubokunu və İtaliya Superkubokunu qazanıb.