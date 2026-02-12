12 Fevral 2026
AZ

Serjio Konseysao “Marsel”i çalışdıra bilər - Footmercato

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 03:08
67
Serjio Konseysao “Marsel”i çalışdıra bilər - Footmercato

Hazırda Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-İttihad" klubunda çalışan portuqaliyalı məşqçi Serjio Konseysao karyerasını “Marsel”də davam etdirə bilər.

İdman.Biz bu barədə Footmercato-ya istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, Provans klubunun rəhbərliyi “Renn”in eks-məşqçisi Həbib Beyeni eyni vəzifəyə əsas namizəd hesab edir, lakin Konseysao da cəlbedicidir. Klub hələlik mümkün əməkdaşlıqla bağlı portuqaliyalı məşqçi ilə əlaqə saxlamayıb. “Marsel”i daha əvvəl Roberto De Zerbi çalışdırıb.

Konseysaonun tərcümeyi-halında həmçinin “Portu”, “Milan” və digər klublar da yer alır. Məşqçilik karyerası ərzində o, üç Portuqaliya çempionluğu, dörd Portuqaliya Kuboku və üç Superkubok qazanıb. O, həmçinin Portuqaliya Liqa Kubokunu və İtaliya Superkubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Latsio” İtaliya Kubokunda “Bolonya”nı məğlubiyyətə uğradıb
02:37
Dünya futbolu

“Latsio” İtaliya Kubokunda “Bolonya”nı məğlubiyyətə uğradıb

Qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib
İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul”dan minimal hesablı qələbə
02:25
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul”dan minimal hesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Liverpul” 42 xal qazanaraq turnir cədvəlində altıncı yerə yüksəlib
İspaniya Kuboku: “Real Sosyedad” səfərdə “Atletik”i məğlub edib
02:10
Dünya futbolu

İspaniya Kuboku: “Real Sosyedad” səfərdə “Atletik”i məğlub edib - VİDEO

Komandalar yarımfinalın ikinci oyununu 4 martda keçirəcəklər
“Bavariya” Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib
02:04
Dünya futbolu

“Bavariya” Almaniya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib - VİDEO

Daha əvvəl “Bayer Leverkuzen”, “Ştutqart” və “Frayburq” yarımfinala çıxıblar
78 yaşlı Rednapp “Tottenhem”ə qayıtmağa hazırdır
01:49
Dünya futbolu

78 yaşlı Rednapp “Tottenhem”ə qayıtmağa hazırdır

Rednapp 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Tottenhem”i idarə edib
Mixail Mudrik ESPN tərəfindən Premyer Liqa tarixinin ən pis transferi seçilib
01:30
Dünya futbolu

Mixail Mudrik ESPN tərəfindən Premyer Liqa tarixinin ən pis transferi seçilib

Mudrik “Şaxtyor”dan 70 milyon avroya alınıb.

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür