78 yaşlı Rednapp “Tottenhem”ə qayıtmağa hazırdır

“Tottenhem Hotspur”un keçmiş baş məşqçisi Harri Rednapp London klubunun rəhbərliyinə qayıtmaq istədiyini bildirib.
İdman.Biz-in “Sky Sports”a istinadən verdiyi məlumata görə, bu açıqlama “Tottenhem”in 11 fevralda baş məşqçi Tomas Frankı işdən çıxarmasından sonra verilib.
“Mən “Tottenhem”ə qayıtmağı çox istərdim. Şübhəsiz ki. Amma mən realistəm və illüziyalar dünyasında yaşamıram. İşə qəbul olma ehtimalım olduqca azdır. Mənim nömrəmi onlar bilirlər. Kimsə mənə zəng etmək istəsə, harada olduğumu bilir. İşi idarə edə bilərəmmi? Əlbəttə”, - deyə Rednapp bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, klubun komandanı oyunun əsas prinsiplərinə - intizam, fədakarlıq və topu itirdikdən sonra aktiv pressinqə qaytaracaq məşqçiyə ehtiyacı var.
Rednapp 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Tottenhem”i idarə edib. 2009/2010 mövsümündə o, İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı meneceri seçilib və yeddi dəfə ayın meneceri mükafatını alıb.