14 Fevral 2026
“Milan” autsayder “Piza”nı çətinliklə məğlub edib - VİDEO

14 Fevral 2026 01:54
“Milan” autsayder “Piza”nı çətinliklə məğlub edib

İtaliya A Seriyası mövsümünün 25-ci turunun “Piza” və “Milan” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” (Piza, İtaliya) stadionunda oynayıblar. Oyun qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Yarımmüdafiəçi Ruben Loftus-Çik ilk hissənin 39-cu dəqiqəsində hesabı açıb. “Piza”nın yarımmüdafiəçisi Felipe Loyola 71-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. Luka Modriç 85-ci dəqiqədə “Milan”a yenidən üstünlük qazandırıb.

“Milan” hazırda 53 xala malikdir. 24 oyundan sonra komanda A Seriyasında ikinci yerdədir. 15 xalla “Piza” 19-cu yerdədir.

