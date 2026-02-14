“Milan” autsayder “Piza”nı çətinliklə məğlub edib - VİDEO

İtaliya A Seriyası mövsümünün 25-ci turunun “Piza” və “Milan” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” (Piza, İtaliya) stadionunda oynayıblar. Oyun qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Yarımmüdafiəçi Ruben Loftus-Çik ilk hissənin 39-cu dəqiqəsində hesabı açıb. “Piza”nın yarımmüdafiəçisi Felipe Loyola 71-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. Luka Modriç 85-ci dəqiqədə “Milan”a yenidən üstünlük qazandırıb.
“Milan” hazırda 53 xala malikdir. 24 oyundan sonra komanda A Seriyasında ikinci yerdədir. 15 xalla “Piza” 19-cu yerdədir.