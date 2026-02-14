“Yuventus” Bernardu Silvanı sərbəst agent kimi transfer etməyə hazırdır

“Yuventus” 2026-cı ilin yayında “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardu Silvanı azad agent kimi transfer edə bilər.
İdman.Biz bu barədə “Calciomercato”ya istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, müqaviləsi cari mövsümün sonunda başa çatacaq 31 yaşlı portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Turin klubunu gücləndirmək üçün variantlardan biridir. Silvadan başqa, “zebralar” “Atalanta”nın yarımmüdafiəçisi Edersonla da maraqlanır.
Silva bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyuna çıxıb, iki qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın verdiyi məlumata görə, onun bazar dəyəri 27 milyon avrodur.