Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Bu gün Misli Premyer Liqasında 20-ci turun oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, tura Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda start veriləcək.
Günün ilk yarısında “İmişli” “Qarabağ”ı qəbul edəcək. “İmişli” 19 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. “Qarabağ” 42 xalla ikinci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 20-ci tur
14 fevral
14:30. “İmişli” - “Qarabağ”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Alik Yunusov
VAR: Əliyar Ağayev
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Quba OİK stadionu
Qeyd edək ki, 20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq.