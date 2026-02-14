14 Fevral 2026
AZ

“İnanıram ki, Ayxan Abbasovla millimiz C Liqasına yüksələcək” - Əsgər Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 10:40
119
“İnanıram ki, Ayxan Abbasovla millimiz C Liqasına yüksələcək” - Əsgər Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasındakı (Qrup 2, Liqa D) rəqibləri müəyyənləşəndən dərhal sonra yerli azarkeşlər və mütəxəssislər komandanın şanslarını dəyərləndirməyə başlayıblar.

İdman.Biz 2003-2004-cü illərdə futbol yığmamıza rəhbərlik etmiş Əsgər Abdullayevdən qarşıdakı turnirlə bağlı gözləntiləri şərh etməyi xahiş edib.

“Bizə Litva və Lixtenşteynlə heç də asan olmayan qrup düşüb. Demək olmaz ki, biz bu rəqiblərdən bir baş üstünük. Bununla belə, ümumilikdə komandamıza, xüsusilə də Ayxan Abbasova inanıram. Əminəm ki, belə bir mütəxəssisin rəhbərliyi altında milli qrupda birinci yeri tutmağa və Liqa C-yə vəsiqə qazanmağa tam qadirdir", – deyə Əsgər Abdullayev bildirib.

Qeyd edək ki, ötən gün UEFA Millətlər Liqasının 2026/2027-ci il mövsümünün püşkü atılıb.

Belçikanın paytaxtı Brüsseldə təşkil edilən püşkatmanın nəticəsinə görə D liqasında mübarizə aparacaq Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşib. Püşk zamanı birinci səbətdə yer alan millimiz 2-ci qrupda Litva və Lixtenşteyn yığmaları ilə qarşılaşacaq.

Millətlər Liqasında yeni mövsümə 2026-cı ilin sentyabrında start veriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qarşı
10:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qarşı

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:40
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Qarabağ” ilə üz-üzə

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Koxalskinin “Qarabağ”la müqaviləsində xüsusi bənd var
13 Fevral 20:53
Azərbaycan futbolu

Koxalskinin “Qarabağ”la müqaviləsində xüsusi bənd var

Oyunçunu transfer edən komanda Ağdam klubuna sonrakı satış faizinin 20 faizini ödəməli olacaq
“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək
13 Fevral 17:08
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək

Turnirin reqlamenti və püşkü barədə daha sonra məlumat veriləcək
Kanadada yaşayan azərbaycanlı məşqçi: “Nəriman Axundzadənin MLS-ə gedişi böyük uğurdur”
13 Fevral 16:57
Futbol

Kanadada yaşayan azərbaycanlı məşqçi: “Nəriman Axundzadənin MLS-ə gedişi böyük uğurdur”

O, futbolçunun gələcək perspektivinə inandığını qeyd edib

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir
07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir
Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”
13 Fevral 08:06
Dünya futbolu

Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”

Baş məşqçinin fikrincə, həyatda zövqdən daha vacib şeylər var