"Kolambus Kryu"da Axundzadə soyadını öyrənirlər və azərbaycanlı azarkeşləri gözləyirlər – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan millisinin hücumçusu Nəriman Axundzadənin rəsmi şəkildə "Kolambus Kryu"ya keçidi elan olunduqdan sonra klubun azarkeşləri sosial şəbəkələrdə yeni transferi fəal şəkildə müzakirə etməyə başlayıblar, onun təcrübəsini, hücumdakı rolunu və hətta stadionun soyadına nə qədər tez alışacağını dəyərləndirirlər.
İdman.Biz xəbər verir ki, xüsusilə şərhlərdə futbolçunun səviyyəsi və "Qarabağ"ın Avropa təcrübəsi ilə bağlı nikbinlik diqqət çəkir. Belə ki, istifadəçilərdən biri xatırladıb ki, "Qarabağ" aparıcı Avropa turnirlərində sabit çıxış edir və futbolçunun Çempionlar Liqası təcrübəsi var, əlavə edərək: "Onun MLS-ə necə uyğunlaşacağını izləmək maraqlıdır".
Digər bir azarkeş isə əhval-ruhiyyəni daha sadə ifadə edib: "Sonsuz sayda qol buraxmaq, amma birini artıq vurmaq planı xoşuma gəlir. İndi isə müdafiə də lazımdır, zəhmət olmasa".
Ayrı bir mövzu yeni futbolçunun soyadının tələffüzü olub. Azarkeşlər birbaşa kömək istəyirlər: "Kimsə deyə bilərmi, bu ümumiyyətlə necə tələffüz olunur?", eyni zamanda kimsə transkripsiya yazdıqda təşəkkür edirlər. Bəziləri artıq tribunalar üçün şüarlar barədə düşünür: "Bütün stadion onun soyadını qışqıranda bu necə səslənəcək? Bəlkə diktor bizə kömək edər?".
Cavab olaraq isə əminlik ifadə olunur ki, "Kolambus" artıq çətin soyadlarla üzləşib: "Tribunalar “Lappalainen”, “Ruvulkaba” və “Valesilya”nı səsləndirməyi öyrənibsə, bunu da öyrənərik".
Digər diqqətçəkən reaksiya isə “Kolambus Kryu”nun sosial şəbəkə hesablarına azərbaycanlı azarkeşlərin axını ilə bağlı gözləntilərlə əlaqədardır. Müzakirələrdə yazırlar: "Hazır olun, azərbaycanlılar klubun hər paylaşımının altında “Facebook” və “Instagram” şərhlərini ələ keçirəcəklər", bununla da transferdən sonra auditoriyanın və paylaşımlar altındakı aktivliyin nəzərəçarpacaq dərəcədə artacağını nəzərdə tuturlar.
Ümid etmək qalır ki, azərbaycanlı azarkeşlər amerikalı həmkarlarını məyus etməyəcək və “Kolambus Kryu”da çıxış edən həmyerlilərini fəal şəkildə dəstəkləyəcəklər.