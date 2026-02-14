14 Fevral 2026
AZ

“Barselona” gənc niderlandlı futbolçuya göz dikib

Futbol
Xəbərlər
14 Fevral 2026 13:00
50
“Barselona” gənc niderlandlı futbolçuya göz dikib

“Tottenhem”in mərkəz müdafiəçisi Mikki van de Ven "Barselona"nın maraq dairəsinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Diario Sport” nəşri məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, kataloniyalılar niderlandlı mərkəz müdafiəçisi ilə yaxından maraqlanır, lakin problem onun yüksək transfer qiyməti ola bilər.

Mikki van de Venin "Tottenhem"lə müqaviləsi 2029-cu ilin ortalarınadək qüvvədədir.

Məşhur “Transfermarkt” portalının ekspertləri futbolçunun dəyərini 65 milyon avro olaraq qiymətləndirirlər. Cari mövsümdə van de Ven bütün turnirlərdə "Tottenhem"in heyətində keçirdiyi 32 matçda yeddi qol vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin keçmiş məşqçisi Ronaldu haqqında maraqlı xatirəni bölüşüb
12:40
Futbol

Azərbaycan millisinin keçmiş məşqçisi Ronaldu haqqında maraqlı xatirəni bölüşüb

Fernandu Santuş 2003-cü ildə olan xatirəsini yada salıb
Yamalın argentinalı müdafiəçiyə “axmaq” dediyi məlum olub
12:20
Futbol

Yamalın argentinalı müdafiəçiyə “axmaq” dediyi məlum olub

Yamalla Molina arasında söz atışması baş verib
"Kolambus Kryu"da Axundzadə soyadını öyrənirlər və azərbaycanlı azarkeşləri gözləyirlər – İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:00
Futbol

"Kolambus Kryu"da Axundzadə soyadını öyrənirlər və azərbaycanlı azarkeşləri gözləyirlər – İDMAN.BİZ-in İCMALI

ABŞ klubunun azarkeşləri Azərbaycan millisinin hücumçusunun transferini diqqətdən kənar qoymayıblar
“Neftçi”nin əvəzedici heyətinə üç legioner qoşulub
11:40
Futbol

“Neftçi”nin əvəzedici heyətinə üç legioner qoşulub

Klubun istəyinə uyğun olaraq, hər üç futbolçu ilə anlaşmanın müddəti daha iki il artırıla bilər
Aquero: “Yamal futbola marağımı yenidən qaytardı”
11:20
Futbol

Aquero: “Yamal futbola marağımı yenidən qaytardı”

Keçmiş ulduz futbolçu etiraf edir ki, "Barselona"nın gənc vingeri onun matçlara baxmaq həvəsini yenidən alovlandırıb
“İnanıram ki, Ayxan Abbasovla millimiz C Liqasına yüksələcək” - Əsgər Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
10:40
Azərbaycan futbolu

“İnanıram ki, Ayxan Abbasovla millimiz C Liqasına yüksələcək” - Əsgər Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Ötən gün Azərbaycan millisinin Millətlər Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşib

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir
07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir
Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”
13 Fevral 08:06
Dünya futbolu

Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”

Baş məşqçinin fikrincə, həyatda zövqdən daha vacib şeylər var