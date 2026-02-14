“Barselona” gənc niderlandlı futbolçuya göz dikib

“Tottenhem”in mərkəz müdafiəçisi Mikki van de Ven "Barselona"nın maraq dairəsinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Diario Sport” nəşri məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, kataloniyalılar niderlandlı mərkəz müdafiəçisi ilə yaxından maraqlanır, lakin problem onun yüksək transfer qiyməti ola bilər.
Mikki van de Venin "Tottenhem"lə müqaviləsi 2029-cu ilin ortalarınadək qüvvədədir.
Məşhur “Transfermarkt” portalının ekspertləri futbolçunun dəyərini 65 milyon avro olaraq qiymətləndirirlər. Cari mövsümdə van de Ven bütün turnirlərdə "Tottenhem"in heyətində keçirdiyi 32 matçda yeddi qol vurub.