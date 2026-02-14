14 Fevral 2026
AZ

“Mançester Siti” Vinisiusu almaq istəyir

Futbol
Xəbərlər
14 Fevral 2026 14:00
107
“Mançester Siti” Vinisiusu almaq istəyir

22 yaşlı braziliyalı müdafiəçi, "Roma"nın oyunçusu Vesli Vinisius İngiltərə Premyer Liqasının bir top-klubunun diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Fichajes”in jurnalistləri məlumat yayıb.

Mənbənin verdiyi məlumata görə, oyunçunu komandalarına cəlb etmək istəyən klub "Mançester Siti"dir. İngiltərə klubunun rəhbərliyi Vesli üçün 50 milyon avro ayırmağa hazırdır. Müdafiəçi keçən ilin yayından “Roma” kollektivində çıxış edir.

Tərəflər arasında mövcud əmək müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyun ayının sonunadək qüvvədədir.

Cari mövsümdə Vesli "canavarlar"ın heyətində 29 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və bir assist göstərib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Qarabağ” oyunu start götürüb - CANLI
14:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Qarabağ” oyunu start götürüb - CANLI

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Barselona” gənc niderlandlı futbolçuya göz dikib
13:00
Futbol

“Barselona” gənc niderlandlı futbolçuya göz dikib

Futbolçu “Tottenhem”in heyətində 32 matç keçirib
Azərbaycan millisinin keçmiş məşqçisi Ronaldu haqqında maraqlı xatirəni bölüşüb
12:40
Futbol

Azərbaycan millisinin keçmiş məşqçisi Ronaldu haqqında maraqlı xatirəni bölüşüb

Fernandu Santuş 2003-cü ildə olan xatirəsini yada salıb
Yamalın argentinalı müdafiəçiyə “axmaq” dediyi məlum olub
12:20
Futbol

Yamalın argentinalı müdafiəçiyə “axmaq” dediyi məlum olub

Yamalla Molina arasında söz atışması baş verib
"Kolambus Kryu"da Axundzadə soyadını öyrənirlər və azərbaycanlı azarkeşləri gözləyirlər – İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:00
Futbol

"Kolambus Kryu"da Axundzadə soyadını öyrənirlər və azərbaycanlı azarkeşləri gözləyirlər – İDMAN.BİZ-in İCMALI

ABŞ klubunun azarkeşləri Azərbaycan millisinin hücumçusunun transferini diqqətdən kənar qoymayıblar
“Neftçi”nin əvəzedici heyətinə üç legioner qoşulub
11:40
Futbol

“Neftçi”nin əvəzedici heyətinə üç legioner qoşulub

Klubun istəyinə uyğun olaraq, hər üç futbolçu ilə anlaşmanın müddəti daha iki il artırıla bilər

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir
07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir
Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”
13 Fevral 08:06
Dünya futbolu

Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”

Baş məşqçinin fikrincə, həyatda zövqdən daha vacib şeylər var