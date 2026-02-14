“Mançester Siti” Vinisiusu almaq istəyir

22 yaşlı braziliyalı müdafiəçi, "Roma"nın oyunçusu Vesli Vinisius İngiltərə Premyer Liqasının bir top-klubunun diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Fichajes”in jurnalistləri məlumat yayıb.
Mənbənin verdiyi məlumata görə, oyunçunu komandalarına cəlb etmək istəyən klub "Mançester Siti"dir. İngiltərə klubunun rəhbərliyi Vesli üçün 50 milyon avro ayırmağa hazırdır. Müdafiəçi keçən ilin yayından “Roma” kollektivində çıxış edir.
Tərəflər arasında mövcud əmək müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyun ayının sonunadək qüvvədədir.
Cari mövsümdə Vesli "canavarlar"ın heyətində 29 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və bir assist göstərib.