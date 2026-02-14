Yamalın argentinalı müdafiəçiyə “axmaq” dediyi məlum olub

"Barselona" futbol klubunun 18 yaşlı ulduz futbolçusu Lamin Yamal İspaniya Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunundan sonra Madrid "Atletiko"sunun müdafiəçisi Nauel Molina ilə münaqişəyə girib.
İdman.Biz xəbər verir ki, söz atışmasının mətnini “Tyc Sports” dərc edib.
Qeyd olunur ki, hadisə qarşılaşma başa çatdıqdan sonra meydanda baş verib.
“Sən kimsən? Sən ümumiyyətlə kimsən? Axmaq”, – deyə ispan futbolçu “Atletiko"nun argentinalı müdafiəçisinə söyləyib.
Xatırladaq ki, qarşıdurmanın ilk matçı Madriddə keçirilib.
Görüş "Barselona"nın 0:4 hesablı darmadağın məğlubiyyəti ilə başa çatıb.
Cavab oyunu martın əvvəlində "Kamp Nou" stadionunda keçiriləcək.