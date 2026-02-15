15 Fevral 2026
“Qutu günahkar deyil” - Valverde emosiyalarına aydınlıq gətirdi

15 Fevral 2026 12:37
“Qutu günahkar deyil” - Valverde emosiyalarına aydınlıq gətirdi

İspaniyanın "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde La Liqanın 24-cü turunda "Real Sosyedad"la oyundan sonra yaşanan hadisəyə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu əvəzləndikdən sonra ehtiyat oyunçular skamyasının yanında olan buz qutusunu təpikləmişdi. Valverde sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək məsələni zarafatla şərh edib.

“Sakit olun, dostlar. Buz qutusunun günahı yoxdur. Qapıya zərbə vurmadığıma görə peşman olan mənəm”, - deyə yarımmüdafiəçi yazıb.

Qeyd edək ki, uruqvaylı yarımmüdafiəçi 73-cü dəqiqədə əvəzlənib. Valverde cari mövsüm La Liqada 23 oyuna çıxıb, bir qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.

