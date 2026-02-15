15 Fevral 2026
AZ

“Onu buraxmaq dəlilik olar” - soyunub-geyinmə otağından Maquayr qərarı

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 14:16
77
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun müdafiəçisi Harri Maquayrin gələcəyi ilə bağlı yeni detallar ortaya çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda daxilində futbolçunun qalmasının tərəfdarları çoxdur. Bildirilir ki, oyunçular hesab edirlər ki, onunla yeni müqavilə bağlanmaması dəlilik olardı. Təcrübəli müdafiəçi son illərdə sağlam olduğu dönəmlərdə sabit çıxış edib və xüsusilə Lisandro Martineslə yanaşı yaxşı təsir bağışlayıb.

Mənbənin sözlərinə görə, Maquayr kollektivdə böyük hörmətə malikdir və gənclərə dəstək olur. Xüsusilə Ayden Heaven və Leni Yoro kimi futbolçulara təcrübəsini ötürür. Komanda yoldaşlarının əksəriyyəti klubun ona yeni sözləşmə təklif etməsini istəyir.

Bununla yanaşı, heyətdə qalmaq ehtimalı az olan ad da var. Söhbət qapıçı Andre Onanadan gedir. O, hazırda “Trabzonspor”da icarə əsasında çıxış edir.

İspaniya mətbuatının məlumatına görə, müvəqqəti baş məşqçi Maykl Karrik futbolçunun yayda satılması üçün rəhbərliyə yaşıl işıq yandırıb. Klubun fikrincə, 29 yaşlı qolkiper üçün daimi ayrılıq bütün tərəflər baxımından ən uyğun variant ola bilər.

İdman.Biz
