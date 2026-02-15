15 Fevral 2026
AZ

Penaltilərin kralı - “Real” Avropada zirvəyə çıxdı

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 14:45
97
Penaltilərin kralı - “Real” Avropada zirvəyə çıxdı

İspaniyanın "Real" klubu 2025/2026 mövsümündə Avropanın aparıcı beş çempionatı arasında ən çox penalti qazanan komanda olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Opta”nın məlumatına görə, madridlilərin xeyrinə artıq 13 onbirmetrlik təyin edilib. Onlardan ikisi La Liqanın 24-cü turunda "Real Sosyedad"la keçirilən və 4:1 hesabı ilə başa çatan matça təsadüf edib.

Bu göstəricidə ən yaxın izləyici Almaniyanın "Bavariya" klubudur - 9 penalti. Daha sonra "Maynz", İngiltərənin "Brentford" və Fransanın "Brest" komandaları gəlir. Həmin kollektivlərin hər birinin aktivində səkkiz onbirmetrlik var.

La Liqada isə penalti reytini belədir: “Jirona” - 7, “Barsa” – 6, “Malyorka” – 6, “Selta” – 6.

24 turdan sonra "Real" ölkə çempionatında da liderdir. Komanda 60 xal toplayıb və "Barselona"nı iki xal qabaqlayır. Kataloniyalıların isə ehtiyatda bir oyunu var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ayrılıq gündəmdə deyil - “Çelsi” müdafiəçisini saxlamaq istəyir
15:31
Futbol

Ayrılıq gündəmdə deyil - “Çelsi” müdafiəçisini saxlamaq istəyir

Futbolçu “Barselona” variantını düşünmür
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" hesab arasındakı fərqi artırdı - CANLI
15:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" hesab arasındakı fərqi artırdı - CANLI

“Kəpəz” 13 xalla turnir cədvəlində 11-ci pillədədir
“Onu buraxmaq dəlilik olar” - soyunub-geyinmə otağından Maquayr qərarı
14:16
Futbol

“Onu buraxmaq dəlilik olar” - soyunub-geyinmə otağından Maquayr qərarı

Karrik isə başqa ulduz üçün yaşıl işıq yandırıb
Anatoli Nuriyev: “Baş məşqçi şans vermirdi, mən nə edə bilərəm”
13:31
Futbol

Anatoli Nuriyev: “Baş məşqçi şans vermirdi, mən nə edə bilərəm”

Debüt edən yarımmüdafiəçi transferinin detallarını açıqladı
Gənc istedad niyə kölgədə qaldı? – Bardji planlardan uzaq düşür
13:11
Futbol

Gənc istedad niyə kölgədə qaldı? – Bardji planlardan uzaq düşür

Flikin sistemində yer tapmaq isveçli üçün çətinləşib
“Qutu günahkar deyil” - Valverde emosiyalarına aydınlıq gətirdi
12:37
Futbol

“Qutu günahkar deyil” - Valverde emosiyalarına aydınlıq gətirdi

Yarımfildçi əvəzlənmədən sonra baş verən epizodu izah etdi

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
14 Fevral 07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir