15 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"in qonağı olacaq

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 09:30
74
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"in qonağı olacaq

Misli Premyer Liqasında 20-ci turunun daha bir oyunu bu gün "Kəpəz" və "Neftçi" arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.

“Kəpəz” hazırda 13 xala maikdir və turnir cədvəlində 11-ci pillədədir. “Neftçi” isə 27 xalla yeddincidir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 20-ci tur
15 fevral
14:30. “Kəpəz” - “Neftçi”
Hakimlər: Əli Əliyev, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Namiq Bəkirov
VAR: Namiq Hüseynov
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Yevlax şəhər stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:41
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir
Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə
10:11
Futbol

Alman nəhəngi hücumçu axtarır - Osimhen gündəmdə

Münhen təmsilçisi transfer variantlarını dəyərləndirir
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək
09:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

“Araz-Naxçıvan” 27 xalla turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb
“Əl-İttihad” yarımmüdafiəçi üçün “Real Madrid”ə böyük təklif hazırlayır
09:08
Dünya futbolu

“Əl-İttihad” yarımmüdafiəçi üçün “Real Madrid”ə böyük təklif hazırlayır

Kamavinqanın “Real Madrid” ilə 2029-cu ilin yayına qədər uzunmüddətli müqaviləsi var
“Brentford” hücumçusu Harri Keynin xələfi kimi “Bavariya”nın siyahısına daxil edilib
08:11
Dünya futbolu

“Brentford” hücumçusu Harri Keynin xələfi kimi “Bavariya”nın siyahısına daxil edilib

Oyunçu ilə maraqlanan digər klublar arasında “Mançester Siti” və “Çelsi” də var
Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb
07:13
Dünya futbolu

Portuqaliyanın baş məşqçisi Ronaldunun nə vaxt karyerasını bitirəcəyini proqnozlaşdırıb

Martinesin fikrincə, Ronaldu komandaya kömək edə bilmədiyini görəndə karyerasını bitirəcək

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
14 Fevral 07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir