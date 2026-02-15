Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"in qonağı olacaq

Misli Premyer Liqasında 20-ci turunun daha bir oyunu bu gün "Kəpəz" və "Neftçi" arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.
“Kəpəz” hazırda 13 xala maikdir və turnir cədvəlində 11-ci pillədədir. “Neftçi” isə 27 xalla yeddincidir.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 20-ci tur
15 fevral
14:30. “Kəpəz” - “Neftçi”
Hakimlər: Əli Əliyev, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Namiq Bəkirov
VAR: Namiq Hüseynov
AVAR: Vüqar Həsənli
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov
Yevlax şəhər stadionu