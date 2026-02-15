“Onun yenidən qol vurması sevindiricidir” - Arne Slot Salaha heyran qaldı

İngiltərənin "Liverpul" klubunun baş məşqçisi Arne Slot komandanın hücumçusu Məhəmməd Salahın "Brayton"la oyunu barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis futbolçunun təkcə qol vurmaqla yox, müdafiə işində də böyük fayda verdiyini bildirib.
“Onun yenidən qol vurması və məhsuldar ötürmə etməsi çox sevindiricidir. Amma hazırda ən çox xoşuma gələn odur ki, Salaha hər zaman qol gözləmək olar, eyni zamanda o, müdafiədə komandaya çox kömək edir. Bu, çox müsbət məqamdır - komandanın ehtiyac duyduğu şeydir. Düşünürəm ki, getdikcə daha çox oyunçu hər üç gündən bir bu intensivlikdə oynamağa qadirdir.
Məhz bununla mövsümün əvvəlində böyük problemlərimiz var idi. Bəzən həftədə bir dəfə belə yüksək tempi saxlamaq çətin olurdu, üç gündən bir bunu etməkdən danışmıram belə. Amma indi bunun öhdəsindən gəlirik və oyunumuzun keyfiyyəti getdikcə daha da artır. Buna görə dəfələrlə demişəm ki, belə futbolçularla bu klubun böyük gələcəyi var. Son yeddi, səkkiz, doqquz, on oyun da bunu təsdiqləyir”, - deyə Slot vurğulayıb.
Salah cari mövsümdə "Liverpul" forması ilə 26 matça çıxıb, altı qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.