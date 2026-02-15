15 Fevral 2026
Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı

15 Fevral 2026 18:04
Türkiyənin "Kocaelispor" klubu Super Liqanın 22-ci turunda doğma meydanda "Qaziantep" üzərində inamlı qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Selçuk İnanın rəhbərlik etdiyi kollektiv Burak Yılmazın komandası ilə qarşılaşmada 3:0 hesabı ilə üstün olub.

"Kocaelispor"a qələbəni gətirən qolları 36-cı dəqiqədə Daniel Aqyei, 76-cı dəqiqədə Serdar Dursun və 81-ci dəqiqədə Riqoberto Rivas vurublar.

Bu nəticə ilə ardıcıl ikinci qələbəsini qazanan "Kocaelispor" xallarının sayını 30-a çatdıraraq turnir cədvəlində yeddinci sıraya yüksəlib. "Qaziantep " isə 28 xalla doqquzuncudur.

Növbəti turda "Kocaelispor" səfərdə "Çaykur Rizespor"un qonağı olacaq, "Qaziantep " isə öz meydanında "Trabzonspor"u qəbul edəcək.

