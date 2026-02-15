15 Fevral 2026
AZ

Yeni dövr başladı - “Nottingem Forest” baş məşqçisini açıqladı

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 19:34
63
Yeni dövr başladı - “Nottingem Forest” baş məşqçisini açıqladı

İngiltərənin "Nottingem Forest" klubu Vitor Pereyranın baş məşqçi postuna gətirildiyini rəsmən elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 57 yaşlı portuqaliyalı mütəxəssislə müqavilə 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Bu, 2025/26 mövsümündə komandanın dördüncü daimi çalışdırıcısıdır. Klub daha əvvəl Nunu Eşpiritu Santu, Anqe Postekoqlu və Şon Dayç ilə yollarını ayırmışdı.

Pereyra 2025-ci ilin noyabrında "Vulverhempton"dan göndərilmişdi. O, karyerası ərzində "Portu", "Əş-Şabab", "Flamenqo", "Korintians", "Fənərbağça", "Şanxay SIPG",

"Olimpiakos" və digər klubları çalışdırıb. “Portu” onun rəhbərliyi altında iki dəfə ölkə çempionu olub. Mütəxəssis həmçinin "Olimpiakos" və "Şanxay"a da titul qazandırıb.

26 turdan sonra "Nottingem Forest" İngiltərə çempionatında 27 xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Futbolçuların gözündə alov var idi” – Demçenkodan qələbə şərhi
19:56
Futbol

“Futbolçuların gözündə alov var idi” – Demçenkodan qələbə şərhi

Baş məşqçi istək və mübarizəni vurğuladı
“Qərara gəldik ki, dəstək olaq” - Vernidub “Qarabağ”dan danışdı
19:41
Futbol

“Qərara gəldik ki, dəstək olaq” - Vernidub “Qarabağ”dan danışdı

“Neftçi”nin çalışdırıcısı qələbəni dəyərləndirdi
La Liqa: “Atletik” geridönüşlə səfərdə qələbə qazandı
19:19
Futbol

La Liqa: “Atletik” geridönüşlə səfərdə qələbə qazandı

Oyunda hesabı ev sahibi açıb
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" bir qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" bir qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda 30 xalla turnir cədvəlində yeddinci pillədə qərarlaşıb
“Bu, adamı məyus edir” - Azər Bağırov ucuz qollardan danışdı
18:27
Futbol

“Bu, adamı məyus edir” - Azər Bağırov ucuz qollardan danışdı

Mütəxəssis Ceferson Bentonun gedişinin komanda üçün ciddi itki olduğunu deyib

Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı
18:04
Futbol

Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı

Selçuk İnan Burak Yılmazı üstələdi

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq