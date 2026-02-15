İngiltərə Kuboku: “Lids” “Birmingem”i üstələdi, “Stok” “Fulhem”ə uduzdu - YENİLƏNİR

“Lids” İngiltərə Kubokunun 1/8 finalına yüksəlib, Birinci liqa təmsilçisi “Birmingem Siti”ni üstələyib.
idman.Biz xəbər verir ki, matçın əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Lukas Nmeçanın qoluna meydan sahibləri Patrik Robertsin dəqiq zərbəsi ilə cavab veriblər.
Penaltilər seriyasında daha dəqiq olan tərəf “Lids” futbolçuları olub – 4:2.
Paralel oyunlarda nəticələr belə olub:
“Qrimsbi Taun” doğma meydanda “Vulverhempton”a uduzub – 0:1.
“Oksford Yunayted” öz meydanında “Sanderlend”ə məğlub olub – 0:1.
“Stok Siti” isə doğma divarlar arasında “Fulhem”dən zəif olub – 1:2.