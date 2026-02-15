15 Fevral 2026
AZ

Seriya A: “Sassuolo” səfərdə qələbə qazandı

Futbol
Xəbərlər
15 Fevral 2026 17:48
46
Seriya A: “Sassuolo” səfərdə qələbə qazandı

İtaliya A Seriyasının 25-ci turunda "Udineze" öz meydanında "Sassuolo"nu qəbul edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ev sahibləri hesabı erkən açıblar. 10-cu dəqiqədə Yurgen Ekkelenkampın ötürməsindən sonra Umar Sole fərqlənib.

Fasilədən sonra qonaqlar oyunun gedişini qısa müddətdə dəyişiblər. Əvvəlcə Arman Loryente tarazlığı bərpa edib, növbəti hücumda isə Andrea Pinamonti Ulisses Qarsiyanın ötürməsini başla tamamlayaraq komandasını önə keçirib - 2:1.

"Udineze" künc zərbəsindən sonra Nikolo Bertola ilə qol vursa da, epizod əl oyunu səbəbindən ləğv edilib.

Bu nəticədən sonra hər iki komandanın hesabında 32 xal var və onlar turnir cədvəlində doqquzuncu pilləni bölüşürlər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bu, adamı məyus edir” - Azər Bağırov ucuz qollardan danışdı
18:27
Futbol

“Bu, adamı məyus edir” - Azər Bağırov ucuz qollardan danışdı

Mütəxəssis Ceferson Bentonun gedişinin komanda üçün ciddi itki olduğunu deyib

Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı
18:04
Futbol

Super Liqa: “Kocaelispor” qonaqları əliboş yola saldı

Selçuk İnan Burak Yılmazı üstələdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" hesabı açır - CANLI
17:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Araz-Naxçıvan" hesabı açır - CANLI

“Araz-Naxçıvan” 27 xalla turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb
Premyer Liqa nəhəngləri hərəkətə keçir – Uilyams üçün böyük məbləğ
17:26
Futbol

Premyer Liqa nəhəngləri hərəkətə keçir – Uilyams üçün böyük məbləğ

Yayda transfer reallaşa bilər

“Reaksiya verməliyik” - Flik “Jirona” oyunu öncəsi danışdı
17:13
Futbol

“Reaksiya verməliyik” - Flik “Jirona” oyunu öncəsi danışdı

Alman mütəxəssis məğlubiyyətdən dərs çıxardıqlarını dedi
Siyahının zirvəsində - “İnter Mayami” rekord dəyərə çatdı
16:45
Futbol

Siyahının zirvəsində - “İnter Mayami” rekord dəyərə çatdı

Messinin gəlişi klubun gəlirlərini kəskin artırdı

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq