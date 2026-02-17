Mbappenin sağlamlıq vəziyyəti məlum olub

“Real Madrid”in fransalı hücumçusu Kilian Mbappenin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub.
İdman.Biz bu barədə “The Athletic” portalına istinadən məlumat yayıb.
Məlumatda qeyd olunur ki, fransalı futbolçu şənbə günü La Liqada “Real Soseydad”a qarşı keçirilən və 4:1 hesabı ilə başa çatan oyunu buraxsa da, artıq dünənki məşqdə komanda ilə birlikdə ümumi qrupda çalışıb.
Qeyd olunur ki, Mbappedə dizlə bağlı problemlər dekabr ayından müşahidə olunur. Həmin vaxt ona bağların dartılması diaqnozu qoyulmuşdu.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçu konservativ müalicə kursu keçir. “Real”ın tibbi heyəti ağrıların davam etməsinə baxmayaraq, vəziyyətin mərhələli şəkildə yaxşılaşacağına ümid edir.
Klub rəhbərliyi təsdiqlənmiş reabilitasiya qrafikində hər hansı dəyişiklik etməyi planlaşdırmır.