Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
18 Fevral 2026 23:39
“Qarabağ” - “Nyukasl” oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə klubu oyundan qalib ayrılıb - 6:1.

Komandalar arasında ikinci oyun fevralın 25-də İngiltərədə olacaq.

23:19

“Nyukasl” “Qarabağ”la oyunda yenidən qol vurub.

İdman.Biz bildirir ki, 72-ci dəqiqədə Ceykob Mörfi fərqlənib - 1:6.

23:02

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 55-ci dəqiqədə Elvin Cəfərquliyev buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxıb - 1:5.

22:50

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra qonaqlar 5:0 hesabı ilə irəlidədirlər.

22:34

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda fasilə elan olunub.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra qonaqlar 5:0 hesabı ilə irəlidədirlər.

22:31

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda daha bir qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 45+1-ci dəqiqədə Entoni Qordon penaltidən dəqiq zərbə ilə oyunda dördüncü qoluna imza atıb - 0:5.

22:20

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda daha bir qol vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 34-ci dəqiqədə Entoni Qordon oyunda üçüncü qoluna imza atıb - 0:4.

22:17

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda hesab yenə dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 32-ci dəqiqədə Entoni Qordon penaltidən üçüncü topu Ağdam klubunun qapısından keçirib.

21:56

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 9-cu dəqiqədə qonaqların oyunçusu Malik Tşau ikinci topu ağdamlıların qapısından keçirib.

21:49

“Qarabağ” - “Nyukasl Yunayted” oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 3-cü dəqiqədə qonaqların oyunçusu Entoni Qordon fərqlənib.

21:45

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində “Qarabağ” və “Nyukasl Yunayted” arasındakı matç start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunu norveçli FIFA referisi Espen Eksos idarə edir.

21:28

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində üz-üzə gələcək “Qarabağ” və İngiltərənin “Nyukasl” klublarının oyunçuları isinmək üçün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna çıxıblar.

Qeyd edək ki, görüş bu gün, saat 21:45-də start götürəcək.

20:45

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində üz-üzə gələcək “Qarabağ” və İngiltərənin “Nyukasl” klublarının start heyətləri bəlli olub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lərlə çıxacaqlar.

“Qarabağ”: Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir (k), Joni Montiel, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.

“Nyukasl”: Nik Poup, Lyois Holl, Den Bern, Malik Tşau, Kiran Tripper (k), Co Uillok, Nik Voltemade, Sandro Tonali, Xavri Barns, Entoni Qordon, Antoni Elanqa.

Qeyd edək ki, görüş bu gün, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

09:13

Bu gün “Qarabağ” ilk dəfə vəsiqə qazandığı UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu tarixi görüşdə İngiltərənin “Nyukasl” klubunu qəbul edəcək.

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda oynanılacaq qarşılaşma saat 21:45-də başlayacaq. Matçı Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos idarə edəcək.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu fevralın 25-də keçiriləcək. Bu cütün qalibi 1/8 finalda İngiltərənin “Çelsi” və ya İspaniyanın “Barselona” klublarından biri ilə qarşılaşacaq.

