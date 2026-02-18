Mourinyu “partladı”: “Hakimlər “Real”ın oyunçularını qoruyur!”

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda Madrid "Real"ına minimal hesabla (0:1) uduzan "Benfika"nın baş məşqçisi Joze Mourinyu qarşılaşma zamanı aldığı qırmızı vərəqə ilə bağlı sərt açıqlamalar verib.
İdman.Biz “Marca” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis meydandan qovulmasının səbəbinin Vinisius Juniorun ikinci sarı vərəqə almaması ilə bağlı olmadığını bildirib. Mourinyu hakimlərin rəqib oyunçuları qoruduğunu iddia edib.
"Məni meydandan sadə bir həqiqəti dediyim üçün qovdular. Hakimin əlində "Real"ın növbəti matçı buraxma riski olan oyunçularının siyahısı var idi. Təcrübəmdən bilirəm ki, kimlərin heyətdən kənarda qalma riski var idi və onlara vərəqə göstərilmədi. Qaydalar hamıya məlumdur. "Real" layiqli qələbə qazandı. Növbəti oyunda komandamın yanında olmayacağam, lakin köməkçilərim bu işin öhdəsindən mükəmməl gələcəklər", - deyə baş məşqçi bildirib.
Xatırladaq ki, matçın 85-ci dəqiqəsində Vinisius Junior "Benfika"nın yarımmüdafiəçisi Riçard Riosun ayağına zərbə endirsə də, hakim Fransua Leteksye epizodu görməzliyə vurub. Halbuki braziliyalı vinger daha əvvəl qol sevinci və Canluka Prestianni ilə münaqişəyə görə xəbərdarlıq almışdı. Bu qərara kəskin etiraz edən Mourinyu ardıcıl iki sarı vərəqə alaraq texniki zonadan kənarlaşdırılıb.