20 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
18 Fevral 2026 13:12
75
Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti açıqlanıb

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yığmada 21 oyunçu yer alıb.

Turnirdə 8 komanda 2 qrup üzrə yarışacaq. Azərbaycan millisi B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq. Komanda fevralın 19-da Rusiya, 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Fevralın 23-də həlledici oyunlar keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

Nr.

Adı / Soyadı

Klub

1

Nurəziz Əzizov

Neftçi

2

Bilal Hacıyev

Qarabağ

3

Uğur Qurbanlı

Qarabağ

4

Rəşad Gülüşov

Sabah

5

Atacan Məmmədov

Marcet (İspaniya)

6

Səttar Tahirzadə

Marcet (İspaniya)

7

Muhamməd Çodarov

Marcet (İspaniya)

8

İsmayıl Səfərli

Neftçi

9

Amin Rzayev

Qarabağ

10

Sahib Xəlilli

Neftçi

11

Eldar Abbasov

Qarabağ

12

Raul İsaqov

Kəpəz

13

Nihad Hüseynzadə

Sabah

14

Musa Mustafayev

Zirə

15

İbrahim Xəlilov

Sabah

16

Samir Şərifov

Sabah

17

Pünhan Kərimov

Marcet (İspaniya)

18

Emin Süleymanov

Neftçi

19

Əli Bəşirov

Qarabağ

20

Kamal Zülfiyev

Sumqayıt

21

Nicat Kərimov

Sabah

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
05:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər

22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
04:16
Dünya futbolu

Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub

Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
02:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib
01:46
Dünya futbolu

“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO

“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
01:08
Dünya futbolu

Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər

Futbola yeni qanun gəlir
Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək
00:46
Dünya futbolu

Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək

“Mançester Yunayted” Sançonu 2021-ci ilin yayında “Borussiya Dortmund”dan 85 milyon avroya alıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub