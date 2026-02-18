Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti açıqlanıb

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yığmada 21 oyunçu yer alıb.
Turnirdə 8 komanda 2 qrup üzrə yarışacaq. Azərbaycan millisi B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq. Komanda fevralın 19-da Rusiya, 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Fevralın 23-də həlledici oyunlar keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.
|
Nr.
|
Adı / Soyadı
|
Klub
|
1
|
Nurəziz Əzizov
|
Neftçi
|
2
|
Bilal Hacıyev
|
Qarabağ
|
3
|
Uğur Qurbanlı
|
Qarabağ
|
4
|
Rəşad Gülüşov
|
Sabah
|
5
|
Atacan Məmmədov
|
Marcet (İspaniya)
|
6
|
Səttar Tahirzadə
|
Marcet (İspaniya)
|
7
|
Muhamməd Çodarov
|
Marcet (İspaniya)
|
8
|
İsmayıl Səfərli
|
Neftçi
|
9
|
Amin Rzayev
|
Qarabağ
|
10
|
Sahib Xəlilli
|
Neftçi
|
11
|
Eldar Abbasov
|
Qarabağ
|
12
|
Raul İsaqov
|
Kəpəz
|
13
|
Nihad Hüseynzadə
|
Sabah
|
14
|
Musa Mustafayev
|
Zirə
|
15
|
İbrahim Xəlilov
|
Sabah
|
16
|
Samir Şərifov
|
Sabah
|
17
|
Pünhan Kərimov
|
Marcet (İspaniya)
|
18
|
Emin Süleymanov
|
Neftçi
|
19
|
Əli Bəşirov
|
Qarabağ
|
20
|
Kamal Zülfiyev
|
Sumqayıt
|
21
|
Nicat Kərimov
|
Sabah