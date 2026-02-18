Entoni Elanqa: “Qarabağ”la matçda baş məşqçimiz üçün oynayacağıq”

"Nyukasl"ın hücumçusu Entoni Elanqa Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində bu gün Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçiriləcək ilk oyundan əvvəl İngiltərə klubunun azarkeş amilinə toxunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu mövsüm "sağsağanlar"ın heyətinə qoşulan isveçli forvard komandanın tərəfdarlarına heyranlığını ifadə edib. Təxminən 2000 azarkeş klubu dəstəkləmək üçün Azərbaycana 5000 millik səyahətə çıxıb.
"Bu, inanılmazdır. Bura gəldiyim ilk gündən bunu deyirəm. "Nyukasl" azarkeşləri dünyada ən yaxşısıdırlar. Onlar bizi görünməmiş şəkildə dəstəkləyirlər. Bunun bir hissəsi olmaq unikaldır. Onların mənim adımı səsləndirməsini eşitmək möhtəşəmdir, hər dəfə tüklərim biz-biz olur. Meydana hər dəfə çıxanda əlimdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışıram", - deyə Elanqa bildirib.
Hücumçu həmçinin kluba keçdikdən sonra baş məşqçi Eddi Haun ona göstərdiyi etimaddan danışıb:
"Hər şeydən əvvəl, biz son matçlarda məşqçimiz üçün oynamışıq. O, bizə böyük inam verdi və hər birimizə kömək etdi. Bilirik ki, ideal deyildik. Çox yaxşı oynadığımız matçlar olub, lakin hər şey sabitlikdən asılıdır. Əgər bunu qoruya bilsək, əminəm ki, nəticələr gələcək. Son iki səfər görüşündə qalib gəlmişik. Hələlik sürət yığırıq. Əgər bu ruhda davam etsək, hər şey yaxşı olacaq. Ona görə də "Qarabağ"la matçlarda da məşqçi üçün oynamağa davam etmək vacibdir, çünki o, bizim üçün çox iş görüb. İndi hər şey bizdən asılıdır. Son oyunlarda etdiklərimizi davam etdirməli və futbolun öz sözünü deməsinə imkan verməliyik.
Hau mənə bütün aspektlərdə kömək etdi. Lakin mən hələ yolun başlanğıcındayam. Can atdığım səviyyəyə çatdığımı deyə bilmərəm. Hazırda futbola, sabitliyə və oyundan-oyuna tərəqqi etməyə köklənmişəm. Səbirli olmağa, işimə sadiq qalmağa və danışdığımız oyunu nümayiş etdirməyə çalışacağam".
Qeyd edək ki, 55 milyon funt-sterlinq dəyəri olan vinger üçün "Nyukasl"dakı karyerasının başlanğıcı asan olmayıb. Klub futbolçunu bir ildən çox idi ki, izləyirdi və "Nottinqem Forest"in heyətində Elanqa özünü Premyer Liqanın stabil oyunçusu kimi sübut etmişdi. İngiltərə çempionatındakı 17 məhsuldar fəaliyyəti "sağsağanlar"ı inandırdı ki, məhz o, hücumun sağ cinahındakı problemi həll edə bilər. Lakin isveçli futbolçu "Sent-Ceyms Park"da hələlik əvvəlki səviyyəsinə çıxa bilməyib.
Buna baxmayaraq, azarkeşlər son həftələrdə onun oyununda irəliləyiş hiss ediblər - xüsusən də Liqa Kubokunda "Mançester Siti"yə vurduğu qoldan sonra.