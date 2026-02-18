“On ikinci oyunçu “Qarabağ”a “Nyukasl”ı məğlub etməyə kömək edəcək” - Taleh Yüzbəyovun İDMAN.BİZ-ə ŞƏRHİ

“Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəlməsi ölkədə görünməmiş ajiotaj yaradıb və adətən idman aləmindən uzaq olanları belə laqeyd qoymayıb.
İdman.Biz qarşılaşma ilə bağlı tanınmış azərbaycanlı aktyor Taleh Yüzbəyovun fikirlərini öyrənib.
“Milli çempionatda “Qarabağ” bir sıra yorucu oyunlar keçirməsinə baxmayaraq, mən əminəm ki, “Nyukasl”la görüşə komanda maksimum motivasiya ilə çıxacaq. Doğma meydan amili də az rol oynamayacaq. Əbəs yerə demirlər ki, azarkeş komandanın 12-ci oyunçusudur. Məhz bu güclü dəstək “Qarabağ”a Bakıdakı oyunda qələbə qazanmağa kömək edəcək. Mənim proqnozum - 2:1 bizim xeyrimizədir”, - deyə Taleh Yüzbəyov qeyd edib.
Xatırladaq ki, “Qarabağ” və “Nyukasl Yunayted” arasında ilk görüş artıq bu gün keçiriləcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start fiti saat 21:45-də səslənəcək.