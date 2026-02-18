Vinisius təhqirlə əlaqədar açıqlama yayıb

“Real Madrid”in braziliyalı cinah hücumçusu Vinisius ötən gecə Çempionlar Liqasında baş tutan “Benfika” ilə oyundan sonra açıqlama ilə çıxış edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hücumçu 1:0 hesablı qələbədən öz sosial şəbəkə hesabında sərt açıqlama verib.
Braziliyalı futbolçu irqçiləri qorxaq adlandıraraq bildirib ki, onlar zəif olduqlarını gizlətmək üçün ağızlarını köynəklə örtürlər və cəza verməli olanların himayəsində olduqlarını düşünürlər. Onun sözlərinə görə, baş verənlər onun üçün yeni deyil.
Vinisius vurduğu qoldan sonra aldığı sarı vərəqəyə də münasibət bildirib və bu qərarı anlamadığını qeyd edib. O, tətbiq olunan protokolun faydasız və zəif icra edildiyini vurğulayıb. Futbolçu əlavə edib ki, vacib qələbədən sonra diqqətin “Real Madrid”ə yönəlməli olduğu halda, yenidən bu cür hadisələrin gündəmə gəlməsi xoş deyil.
Qeyd edək ki, ötən gecə baş tutan Çempionlar Liqası oyununda “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius hakim Fransua Leteksyeyə Prestianninin onu “meymun” adlandırdığını deyib. “Benfika”nın hücumçusu ağzını köynəyi ilə örtdüyü üçün sözlərini dodaqlarından oxumaq mümkün olmayıb.