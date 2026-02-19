20 Fevral 2026
Mateuş Koxalski Çempionlar Liqasında “TOP-3”lükdə - VİDEO

19 Fevral 2026 10:29
Mateuş Koxalski Çempionlar Liqasında “TOP-3”lükdə - VİDEO

“Qarabağ”ın polşalı qapıçısı Mateuş Koxalski UEFA Çempionlar Liqasında (ÇL) “TOP-3”lüyə düşüb.

İdman.Biz UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı qolkiper bu göstəriciyə pley-off mərhələsinin ilk oyununda Bakıda “Nyukasl”a 1:6 hesabı ilə məğlub olduqları qarşılaşmada 10 seyv etməklə nail olub.

Bununla da, Koxalski ümumi Liqa mərhələsində və pley-offda ümumi qurtarışlarının sayını 40-a çatdırıb.

Çempionlar Liqasının “TOP-3”lüyündə birinci yerdə Nikita Xaykin (“Bodo Qlimt”, 52 seyv), ikinci yerdə isə Tibo Kurtua (“Real” (Madrid), 44 seyv) qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” və “Nyukasl” arasında cavab qarşılaşması fevralın 25-də İngiltərədə keçiriləcək.

