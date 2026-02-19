Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ilk matçına çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda Rusiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşan yığma 1:7 hesabı ilə uduzub.
Azərbaycan komandasının heyətində qolu 58-ci dəqiqədə penaltidən Nicat Kərimov vurub.
Matç Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi fevralın 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək.
