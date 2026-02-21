Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubunda oynayan “Liverpul”un keçmiş oyunçusu Darvin Nunyes bu yay İngiltərəyə qayıda bilər.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, bir neçə Premyer Liqa klubu hücumçunun vəziyyətini izləyir.
26 yaşlı hücumçu ötən yay təxminən 46 milyon funt sterlinqə (53 milyon avro) “Əl-Hilal”a “Liverpul”dan keçib. Lakin 24 oyun və doqquz qoldan sonra onun klubdakı vəziyyəti yaxşılaşmayıb.
Fevral ayında “Əl-Hilal” hücumçu Kərim Benzema ilə müqavilə imzalayıb və bu da Nunyesin əcnəbi oyunçulara qoyulan sərt kvota səbəbindən komandanın Pro Liqa və Kubok heyətindən kənarlaşdırılmasına səbəb olub. Bu o deməkdir ki, Nunyes artıq bu mövsüm liqada oynaya bilməyəcək.
Bu addımın Nunyes üçün sürpriz olduğu və onu Yaxın Şərqdəki gələcəyini düşünməyə məcbur etdiyi bildirilir. Mənbəyə görə, bir neçə Avropa klubu yay transfer pəncərəsindən əvvəl artıq sorğular aparıb. Vasitəçilər “Tottenhem” və “Nyukasl” da daxil olmaqla bir neçə İngiltərə klubu ilə əlaqə saxlayıblar və onlara Nunyesin transfer olunacağı təqdirdə onu əldə etmək ehtimalı barədə məlumat verilib.
Bundan əlavə, "Atletiko Madrid" və "Yuventus" da hücumçu ilə maraqlanır. Məlumata görə, bu klublar maliyyə şərtləri uyğun olarsa, Nunezi transfer etməkdə maraqlıdırlar. Uruqvaylı futbolçu "Liverpul"la İngiltərə Premyer Liqasını, İngiltərə və Liqa Kuboklarını qazanıb.