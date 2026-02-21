22 Fevral 2026
AZ

Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 Fevral 2026 23:23
59
Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubunda oynayan “Liverpul”un keçmiş oyunçusu Darvin Nunyes bu yay İngiltərəyə qayıda bilər.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, bir neçə Premyer Liqa klubu hücumçunun vəziyyətini izləyir.

26 yaşlı hücumçu ötən yay təxminən 46 milyon funt sterlinqə (53 milyon avro) “Əl-Hilal”a “Liverpul”dan keçib. Lakin 24 oyun və doqquz qoldan sonra onun klubdakı vəziyyəti yaxşılaşmayıb.

Fevral ayında “Əl-Hilal” hücumçu Kərim Benzema ilə müqavilə imzalayıb və bu da Nunyesin əcnəbi oyunçulara qoyulan sərt kvota səbəbindən komandanın Pro Liqa və Kubok heyətindən kənarlaşdırılmasına səbəb olub. Bu o deməkdir ki, Nunyes artıq bu mövsüm liqada oynaya bilməyəcək.

Bu addımın Nunyes üçün sürpriz olduğu və onu Yaxın Şərqdəki gələcəyini düşünməyə məcbur etdiyi bildirilir. Mənbəyə görə, bir neçə Avropa klubu yay transfer pəncərəsindən əvvəl artıq sorğular aparıb. Vasitəçilər “Tottenhem” və “Nyukasl” da daxil olmaqla bir neçə İngiltərə klubu ilə əlaqə saxlayıblar və onlara Nunyesin transfer olunacağı təqdirdə onu əldə etmək ehtimalı barədə məlumat verilib.

Bundan əlavə, "Atletiko Madrid" və "Yuventus" da hücumçu ilə maraqlanır. Məlumata görə, bu klublar maliyyə şərtləri uyğun olarsa, Nunezi transfer etməkdə maraqlıdırlar. Uruqvaylı futbolçu "Liverpul"la İngiltərə Premyer Liqasını, İngiltərə və Liqa Kuboklarını qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”
00:45
Dünya futbolu

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”

Liam Rosenior komandasının oyununa tənqidi yanaşıb
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti
00:06
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti - VİDEO

“Qalatasaray” 23 oyundan 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub
21 Fevral 23:51
Dünya futbolu

La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO

“Real Madrid” 60 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar
21 Fevral 23:43
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bavariya” 60 xalla Almaniyanın yüksək divizionunda liderlik edir
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Osasuna” azarkeşləri “Real Madrid”lə matçdan əvvəl Vinisiusu fitə basıblar
21 Fevral 22:47
Dünya futbolu

“Osasuna” azarkeşləri “Real Madrid”lə matçdan əvvəl Vinisiusu fitə basıblar

Azarkeşlərin fitə basması oyun ərzində braziliyalı topu qəbul edərkən də davam edib

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
