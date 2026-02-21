La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO

İspaniya La Liqasının 25-ci turunun “Osasuna” və “Real Madrid” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatdı. Oyun “El Sadar” stadionunda (Pamplona, İspaniya) baş tutub. Meydan sahibləri 2:1 hesablı qələbəni qeyd ediblər.
“Osasuna”nın hücumçusu Ante Budimir 38-ci dəqiqədə penaltidən matçın ilk qolunu vurub. “Real Madrid”in cinah oyunçusu Vinisius Junior 73-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Meydan sahibləri 90-cı dəqiqədə Raulun dəqiq zərbəsi ilə hesabı 2:1 ediblər.
İspaniya liqasında 25 oyundan sonra “Real Madrid” 60 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Osasuna” 33 xalla doqquzuncu yerdədir.
21:55
İspaniya La Liqa mövsümünün 25-ci turunun “Real Betis” və “Rayo Valyekano” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb. Oyun “Estadio Olimpico de Sevilla - La Cartuja” stadionunda (Sevilya, İspaniya) keçirilib və 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib.
“Real Betis”in hücumçusu Sedrik Bakambu oyunun ilk qolunu 16-cı dəqiqədə vurub. Qonaq hücumçu İsi Palazon 42-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub.
İspaniya liqasında 25 oyundan sonra “Real Betis”in 42 xalı var və turnir cədvəlində beşinci yerdədir. “Rayo Valyekano” 24 oyundan sonra 26 xalla 14-cü yerdədir.
19:25
İspaniya La Liqasının 25-ci turunun “Real Sosyedad” və “Ovyedo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç “Real Arena”da (San Sebastian, İspaniya) baş tutub. Oyun 3:3 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
“Ovyedo”nun hücumçusu Federiko Vinyas matçın ilk qolunu 50-ci dəqiqədə vurub. İki dəqiqə sonra hücumçu ikinci qolunu vurub. Orri Oskarsson 64-cü dəqiqədə bir qolun əvəzini çxııb, müdafiəçi Duje Çaleta-Kar isə 87-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. Oskarsson 90-cı dəqiqədə ikinci qoluna imza atıb, 90+2-ci dəqiqədə isə Erik Bayli hesabı 3:3 edib.
İspaniya liqasında 25 oyundan sonra “Real Sosyedad” 32 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir. “Ovyedo” 24 oyundan sonra 17 xalla sonuncu, 20-ci yerdədir.