Prestianni Vinisiusa irqçilik mənasına gəlməyən söz dediyini bildirib

“Benfika”nın hücumçusu Canluka Prestianni Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Real Madrid”lə (0:1) keçirilən ilk oyununda İspaniya klubunun cinah oyunçusu Vinisius Juniorla insidentlə bağlı UEFA-ya ifadə verib.
İdman.Biz bu barədə ESPN-ə istinadən məlumat verir.
20 yaşlı argentinalı futbolçu “Real Madrid”in cinah oyunçusuna qarşı irqçi təhqirlərdən istifadə etdiyini təkzib edib. O, ispan dilində “meymun” mənasını verən sözə çox bənzəyən təhqir işlətdiyini iddia edib.
Vinisius Prestiannini ona “meymun” deməkdə günahlandırdıqdan sonra oyun ikinci hissədə dayandırılıb. Argentinalı futbolçu həmin vaxt ağzını köynəyi ilə örtüb.
UEFA hadisəni araşdırmaq üçün xüsusi etika və intizam müfəttişi təyin edib.