“Çelsi” “Börnli” ilə oyunda qələbəni əldən verib - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 27-ci turunda “Çelsi” və “Börnli” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 1:1 hesabı ilə bitib. Oyun Londondakı “Stemford Bridc”də baş tutub.
Londonluların heyətində Joao Pedro dördüncü dəqiqədə qol vurub. Zian Flemminq “Börnli”nin bərabərlik qolunu 90+3-cü dəqiqədə vurub.
Bu oyundan sonra “Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 45 xalla dördüncü, “Börnli” isə 19 xalla 19-cu yerdədir.
Turun digər matçında “Aston Villa” “Lids Yunayted”lə heç-heçə edib – 1:1.
“Brentford” isə öz meydançasında “Brayton”a məğlub olub – 0:2.