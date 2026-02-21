22 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
21 Fevral 2026 16:25
511
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Misli Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində keçirilən “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan” oyunu başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Hesab 32-ci dəqiqədə açılıb. Felipe Santos “Araz-Naxçıvan”ı önə keçirib - 0:1.

Fasilədən sonra da üstün oyun nümayiş etdirən Naxçıvan təmsilçisi 51-ci dəqiqədə fərqi artırıb. Felipe Santos penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək üstünlüyünü möhkəmləndirib - 0:2.

Qeyd edək ki, bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib.

15:45

Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan” oyununda yenidən hesab dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 51-ci dəqiqədə Felipe Santos penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək “Araz-Naxçıvan” komandasını hesabda irəli çıxarıb - 0:2.

15:34

Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan” oyununda ikinci hissə start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Araz-Naxçıvan” klubunun ilk hissədən sonra 1:0 üstünlüyü var.

15:19

Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan” oyununda ilk hissə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Araz-Naxçıvan” klubu ilk hissədən sonra 1:0 irəlidədir.

15:05

Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan” oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 32-ci dəqiqədə Felipe Santos “Araz-Naxçıvan” klubunu hesabda irəli çıxarıb - 0:1.

14:31

Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan” oyunu start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunu hakim İnqilab Məmmədov idarə edir.

13:51

“Karvan-Yevlax” Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda Yevlax şəhər stadionunda “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 14:30-da start götürəcək qarşılaşmada meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:

“Karvan-Yevlax”: 99. Pedro Mateuş 6. Vadim Abdullayev (k) 33. Eltun Turabov 14. Uğur Cahangirov 16. Rauf Rüstəmli 5. Emin Rüstəmov 2. Şakil Sno 11. Kayl Spens 37. Mois Nqvisani 19. Tompson Qavi 21. İmani Barker
Ehtiyat oyunçular: 1. Kamran İbrahimov 25. Əmrah Bulud 32. Elvin Yunuszadə 42. İbrahim Qədirzadə 13. Vüsal Məsimov 17. Samir Abdullayev 8. Peter Kings 10. Samuel Durrant 4. Olavale Doyeni
Baş məşqçi: Füzuli Məmmədov

“Araz-Naxçıvan”: 12. Kristian Avram 3. Bəxtiyar Həsənalızadə (k) 5. Slavik Alxasov 8. Coşqun Diniyev 4. Rahil Məmmədov 26. Ömər Buludov 24. Mustafa Əhmədzadə 16. Ramon Maçado 6. Patrik Andrade 7. Hamidu Keyta 10. Felipe Santos
Ehtiyat oyunçular: 94. Tərlan Əhmədli 14. Ülvi İsgəndərov 17. İssuf Paro 23. Nuno Rodriqes 11. Ba-Muaka Simakala 77. Bruno Franko 70. Şarl Boli 19. Bar Kohen
Baş məşqçi: Andrey Demçenko

09:34

Bu gün Misli Premyer Liqasında 21-ci turun növbəti oyunu “Karvan-Yevlax” “Araz-Naxçıvan” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.

“Karvan-Yevlax” 6 xalla turnir cədvəlində on ikinci pillədə qərarlaşıb. “Araz-Naxçıvan” 30 xalla altıncı sıradadır.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 21-ci tur
21 fevral (şənbə)
14:30. “Karvan-Yevlax” - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Şirmamed Mamedov
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
Yevlax şəhər stadionu

Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında “Turan Tovuz” “Zirə”ni (2:0) məğlub edib. “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyununda isə qapılara qol vurulmayıb. Bu gün keçirilməsi nəzərdə tutulan “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması daha əvvəl qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

21-ci tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”
00:45
Dünya futbolu

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”

Liam Rosenior komandasının oyununa tənqidi yanaşıb
Azərbaycan Premyer Liqasında maraqlı olay: Oyunçu “oynaya bilmirəm” deyib meydançanı tərk etdi
00:26
Azərbaycan çempionatı

Azərbaycan Premyer Liqasında maraqlı olay: Oyunçu “oynaya bilmirəm” deyib meydançanı tərk etdi - FOTO

Durrant meydançanın kənarında artıq oynaya bilmədiyini bildirib
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti
00:06
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti - VİDEO

“Qalatasaray” 23 oyundan 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub
21 Fevral 23:51
Dünya futbolu

La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO

“Real Madrid” 60 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar
21 Fevral 23:43
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bavariya” 60 xalla Almaniyanın yüksək divizionunda liderlik edir
Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər
21 Fevral 23:23
Dünya futbolu

Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər

"Atletiko Madrid" və "Yuventus" da hücumçu ilə maraqlanır
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir