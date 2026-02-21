“Barselona” 16 yaşlı ingilis hücumçunun transferi ilə bağlı razılığa gəlib

“Barselona” “Norviç Siti”nin 16 yaşlı hücumçusu Acay Tavaresin transferi ilə bağlı razılığa gəlib.
Nəşrin məlumatına görə, ingilis hücumçu bu həftə sonu tibbi müayinədən keçmək və “blauqrana” ilə müqavilə imzalamaq üçün Kataloniya paytaxtına gələcək. Klublar arasında hüquqi məsələlər artıq həll olunub və tezliklə rəsmi transfer elanı gözlənilir.
Tavares “Norviç Siti”nin 18 yaşadək komandasında sol cinah oyunçusu kimi oynayır. O, klubun əsas heyətində heç bir rəsmi oyunda oynamayıb, lakin iyul ayında Niderlandın “Volendam” komandasına qarşı mövsümöncəsi matçda meydana çıxıb. O, İngiltərənin 17 yaşadək komandasında dörd oyun keçirib, lakin qol vurmayıb.