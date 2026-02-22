Alvaro Arbeloa “Real Madrid”in “Osasuna”ya məğlubiyyətini şərh edib

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa La Liqanın 25-ci turunda “Osasuna” ilə keçirilən oyunun nəticəsini şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, paytaxt komandası matçda 2:1 hesabı ilə məğlub olub.
“Gördüklərimə görə, ikinci qoldan əvvəl qayda pozuntusu ola bilər. İki çox çətin ofsayd qərarı - bizim xeyrimizə deyil.
Ən yaxşı oyunumuzu oynamadıq; daha yaxşı və daha gərgin olmalıyıq. Həftənin ortasında və sonunda oynamaq asan deyil, amma bizdən gözlənilən də budur. Bu, “Real Madrid”dir. Çətin olacağını bilirdim və yanılmamışdım. Heç kim, xüsusən də biz məğlub olmağı sevmir. Dediyim kimi, uzun bir mövsüm olacaq və hələ başlamayıb. Və mən hələ də belə düşünürəm.
İlk hissədə oyuna nəzarət etdik, amma sürətimiz çatışmırdı. Rəqib dərin müdafiə olunanda topu daha sürətli hərəkət etdirmək lazımdır. Hər iki cinahdan şanslar yaratmalıyıq və biz solda idik - bu təbiidir, amma bizə qarşı bu şəkildə müdafiə olunmaq daha asandır.
Ümid edirəm ki, bu məğlubiyyət heç nə demək deyil, çünki dörd gündən sonra (Çempionlar Liqasında - red.) yaşamaq uğrunda mübarizə ilə qarşılaşırıq. Komanda çətinlik yarandıqda gücünü göstərir. Şübhəyə yer yoxdur. Komandaya inanıram. Bizə sabitlik lazımdır. Çalışmağa davam edəcəyik və hər bir oyunçudan maksimum yararlanacağıq, çünki onların hamısına ehtiyacımız var”, - deyə AS Arbeloanın sözlərini sitat gətirir.
İspaniya liqasında 25 oyundan sonra “Real Madrid” 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Osasuna” 33 xalla doqquzuncu yerdədir.