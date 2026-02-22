22 Fevral 2026
AZ

Alvaro Arbeloa “Real Madrid”in “Osasuna”ya məğlubiyyətini şərh edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 Fevral 2026 01:05
136
Alvaro Arbeloa “Real Madrid”in “Osasuna”ya məğlubiyyətini şərh edib

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa La Liqanın 25-ci turunda “Osasuna” ilə keçirilən oyunun nəticəsini şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, paytaxt komandası matçda 2:1 hesabı ilə məğlub olub.

“Gördüklərimə görə, ikinci qoldan əvvəl qayda pozuntusu ola bilər. İki çox çətin ofsayd qərarı - bizim xeyrimizə deyil.

Ən yaxşı oyunumuzu oynamadıq; daha yaxşı və daha gərgin olmalıyıq. Həftənin ortasında və sonunda oynamaq asan deyil, amma bizdən gözlənilən də budur. Bu, “Real Madrid”dir. Çətin olacağını bilirdim və yanılmamışdım. Heç kim, xüsusən də biz məğlub olmağı sevmir. Dediyim kimi, uzun bir mövsüm olacaq və hələ başlamayıb. Və mən hələ də belə düşünürəm.

İlk hissədə oyuna nəzarət etdik, amma sürətimiz çatışmırdı. Rəqib dərin müdafiə olunanda topu daha sürətli hərəkət etdirmək lazımdır. Hər iki cinahdan şanslar yaratmalıyıq və biz solda idik - bu təbiidir, amma bizə qarşı bu şəkildə müdafiə olunmaq daha asandır.

Ümid edirəm ki, bu məğlubiyyət heç nə demək deyil, çünki dörd gündən sonra (Çempionlar Liqasında - red.) yaşamaq uğrunda mübarizə ilə qarşılaşırıq. Komanda çətinlik yarandıqda gücünü göstərir. Şübhəyə yer yoxdur. Komandaya inanıram. Bizə sabitlik lazımdır. Çalışmağa davam edəcəyik və hər bir oyunçudan maksimum yararlanacağıq, çünki onların hamısına ehtiyacımız var”, - deyə AS Arbeloanın sözlərini sitat gətirir.

İspaniya liqasında 25 oyundan sonra “Real Madrid” 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Osasuna” 33 xalla doqquzuncu yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ Holandın transferi üçün hərəkətə keçib
15:57
Futbol

PSJ Holandın transferi üçün hərəkətə keçib

Bu keçid Usman Dembelenin komandadakı gələcəyindən asılı deyil
“Real”ın üçlü transfer planı: Madrid klubu keçmiş futbolçularını geri qaytarır
15:42
Futbol

“Real”ın üçlü transfer planı: Madrid klubu keçmiş futbolçularını geri qaytarır

“Kral klubu” Niko Pas, Hakobo Ramon və Çema Andres üçün geri alma hüququndan istifadə edəcək
İtaliyalı hakim “Nyukasl” - “Qarabağ” matçına təyin edildi
14:47
Futbol

İtaliyalı hakim “Nyukasl” - “Qarabağ” matçına təyin edildi

Çempionlar Liqasının cavab oyununu Davide Massa idarə edəcək
La Liqa “Osasuna” azarkeşlərinin Vinisiusa ölüm arzulaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
13:00
Futbol

La Liqa “Osasuna” azarkeşlərinin Vinisiusa ölüm arzulaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

Braziliyalı ulduza qarşı təhqiramiz ifadələr işlədən tərəfdarları cəza gözləyir
Mark Qehi “Mançester Siti”dəki uğurlu startı barədə: “Oyunumu tamamilə dəyişməli olmuşam”
12:38
Futbol

Mark Qehi “Mançester Siti”dəki uğurlu startı barədə: “Oyunumu tamamilə dəyişməli olmuşam”

İngiltərəli müdafiəçi Pep Qvardiolanın sisteminə uyğunlaşmaq üçün hər gün yeni şeylər öyrəndiyini bildirib
Harri Keynin “Barselona”ya transferi gündəmdədir
11:05
Futbol

Harri Keynin “Barselona”ya transferi gündəmdədir

“Barselona” prezidentliyinə namizədi Xavi Vilajoana ingiltərəli hücumçunun klubun oyun üslubuna tam uyğund olduğunu açıqlayıb
Messi mövsümə darmadağınla başladı: “İnter Mayami” “Los-Anceles”ə məğlub oldu
10:33
Futbol

Messi mövsümə darmadağınla başladı: “İnter Mayami” “Los-Anceles”ə məğlub oldu

Argentinalı ulduz 90 dəqiqə meydanda olsa da, komandasını məğlubiyyətdən xilas edə bilməyib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir