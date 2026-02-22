22 Fevral 2026
Unai Emeri: “Premyer Liqada üçüncü yerdəyik - bu, müsbət nəticədir”

“Aston Villa”nın baş məşqçisi Unay Emeri İngiltərə Premyer Liqasının 27-ci turunda “Lids Yunayted”lə oyunu şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun 1:1 hesabı ilə bitib.

“Bu, ən yaxşı nəticə deyil, amma ən pisi də deyil. 89-cu dəqiqədə 1:0 hesabı ilə geridə olduğumuz zaman heç-heçə həqiqətən fantastik hiss olunurdu. Pozitiv qalmalıyıq. Bu nəticəni qəbul etməliyik, çünki hər komanda öz imkanlarını göstərir və bu, həmçinin Premyer Liqanın nə qədər çətin olduğunu göstərir.

Biz hələ də turnir cədvəlində üçüncü yerdəyik və bu gün bir xal qazandıq. Düşünürəm ki, bunu müsbət hal kimi qəbul edib irəliləməyə davam edə bilərik, çünki 38 oyun ərzində ardıcıllığı qorumağa çalışırıq. Hazırda 27-ci turdayıq və hələ də üçüncü yerdəyik. Əlbəttə ki, evdə bir neçə xal itirdik, adətən əvvəllər uduzmurduq, amma necə işləməyə və komandanı qurmağa davam edə biləcəyimizə nikbin baxıram”, - Birminhem klubunun rəsmi saytında Emerinin sözləri sitat gətirilir.

