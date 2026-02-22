Kriştianu Ronaldu dubl edərək “Əl-Nəsr”ə qələbə qazanmağa kömək edib - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 23-cü turunun “Əl-Nəsr” və “Əl-Həzm” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar “Əl-Əvvəl Park”da (Ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı) oynayıblar. Meydan sahibləri 4:0 hesablı qələbə qazanıblar.
“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu hesabı 13-cü dəqiqədə açıb. Cinah oyunçusu Kinqsli Koman ev sahibi komandanın ikinci qolunu 30-cu dəqiqədə vurub. İkinci hissədə Qabriel Angelo üçüncü qola imza atıb. Kriştianu Ronaldu 80-ci dəqiqədə ikinci qolunu vuraraq hesabı 4:0 edib.
Kriştianu Ronaldu karyerası ərzində vurduğu qolların sayını 964-ə çatdırıb.
“Əl-Nəsr” hazırda 22 oyundan 55 xalla liqa turnir cədvəlində birinci yerdədir. “Əl-Həzm” 24 xal qazanıb və 12-ci yerdədir.