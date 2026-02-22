“Yuventus” ardıcıl beşinci oyununda qələbə qazana bilməyib

"Yuventus" İtaliya A Seriyasının 26-cı turunda “Komo”ya 2:0 hesabı ilə məğlub olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Luçano Spallettinin komandası beləliklə, bütün yarışlarda ardıcıl beşinci oyunda qələbə qazana bilməyib.
Daha əvvəl “Yuventus” “Atalanta”ya 3:0 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra İtaliya Kubokundan kənarlaşdırılmışdı. Bundan əlavə, “zebralar” A Seriyasında “İnter”ə 3:2 hesabı ilə uduzublar, “Latsio” ilə 2:2 heç-heçə ediblər, Çempionlar Liqasında isə “Qalatasaray”a 5:2 hesabı ilə ağır məğlub olublar.
“Yuventus”un hazırda 46 xalı var. 26 oyundan sonra komanda A Seriyasının turnir cədvəlində lider “İnter”dən 15 xal geridə qalaraq beşinci yerdədir.